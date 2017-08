James Cameron cree que 'Wonder Woman' está sobrevalorada y "es un paso hacia atrás"

Imagen vía Wonder Woman

Wonder Woman sigue cosechando éxitos en taquilla. La película de Warner Bros y DC Comics protagonizada por Gal Gadot, y dirigida por Patty Jenkins, ya ha conseguido rebasar la barrera de 800 millones de dólares recaudados en taquilla mundial. Wonder Woman es l a película dirigida por una mujer más taquillera de la historia y su protagonista todo un icono.

Sin embargo, a James Cameron no le acaba de convencer esta superheroína. El director de Titanic, Avatar o Alien ha explicado en una entrevista para The Guardian que él no cree que este relato de los orígenes de Diana de Themyscira sean para tanto. Para Cameron, Diana sigue siendo un “icono cosificado”.

“Todo acerca de Wonder Woman está siendo malinterpretado. Ella es un icono objetivado, y eso es lo que el Hollywood masculino ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. No estoy diciendo que sea una mala película, pero para mí, es un paso para atrás en la lucha por la igualdad de género en las películas”.

Francamente, Cameron, hablemos un rato sobre esto. En primer lugar, que nos estás diciendo que todo lo de Wonder Woman “se está malinterpretando” suena un poco a un mansplaining de manual, como si alguna forma nadie estuviera interpretando bien la película, excepto tú. Ignorar su éxito en taquillas y su probada influencia en toda una generación de niñas y niños —que ya la han convertido en un referente e inspiración— supone negar uno de los aportes más importantes que ya nos ha dejado la película.

En segundo lugar, Wonder Woman no representa “Hollywood masculino de siempre haciendo las mismas cosas viejas de siempre”; ya que por primera vez es Patty Jenkins —una directora y no un director— quien está al mando de una superproducción de este tipo. Es la primera vez que esto sucede y es la primera vez que una directora recauda tantos millones en taquilla. Por lo tanto, no; no puede ser lo mismo de siempre.

Por otro lado: en la misma entrevista Cameron compara a Wonder Woman con Sarah Connor, la heroína de sus películas en Terminator. Y en este caso él si cree que su heroína desafía los roles de género auténticamente. “ Sarah Connor no era un icono de belleza. Ella era fuerte, estaba preocupada, era una madre terrible y ganó el respeto de la audiencia a través de su carácter puro. Para mí el beneficio de personajes como Sarah es muy obvio”.

Ah, amigo. Esto ahora se parece más a una rabieta de hombre blanco ofendido haciendo una comparación [con el personaje de su película] que nadie ha pedido; que a una valoración crítica sobre el verdadero aporte de Wonder Woman . Si bien es cierto que Hollywood necesita más personajes femeninos potentes y poderosos —como Diana, como Sarah—, probablemente romper y subestimar la influencia de Wonder Woman no sea el camino más aconsejado para conseguir esto mismo.

Patty Jenkins ha respondido así a la crítica de James Cameron, en su Twitter.

"La incapacidad de James Cameron para entender lo que representa Wonder Woman para las mujeres de todo el mundo no es sorprendente ya que, aunque es un gran cineasta, no es una mujer", relató Penkins en su Twitter. . "Las mujeres fuertes son geniales. Pero si las mujeres tienen que ser siempre duras, difíciles y con problemas para ser fuertes, y no somos libres de ser multidimensionales o celebrar un icono porque es atractiva y cariñosa, entonces creo que tampoco hemos llegado muy lejos".

"Creo que las mujeres pueden y deben ser TODO igual que los personajes masculinos", relata Jenkins. "No hay un tipo correcto o incorrecto de mujer poderosa . Y la audiencia femenina masiva que ha hecho de la película un superéxito es libre de elegir y juzgar sus propios iconos de progreso"-.