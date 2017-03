‘Humble’ de Kendrick Lamar acaba de estrenarse y ya es uno de los videoclips del año

Kendrick Lamar vestido de Papa, movimientos de cámara y perspectivas imposibles, guiños a la última cena, pantallas partidas y puesta en escena de las que quitan el hipo: ni siquiera estas palabras son capaces de definir la grandiosidad de Humble, el videoclip con el que Kendrick Lamar ha compartido su nueva canción.

Hace justo una semana, en influyente rapero compartía The Heart Part 4, una canción que formaba parte de un todo más grande y de la que ya había liberado las tres partes anteriores. En este track, Lamar nos decía que estuviésemos atentos al 7 de abril, dando a entender que un nuevo álbum estaba en camino.

Con la gente todavía especulando, Lamar ha compartido un nuevo tema, y es así de enorme.

Humble está producida por Mike Will Made It, mientras que el videoclip ha sido dirigido por Dave Meyers y Little Homies —el duo formado por Lamar y Dave Free, presidente de la marca de ropa TED.

Avances como The Heart Part 4 y este apabullante Humble están poniendo el listón muy alto para sea-lo-que-sea que Lamar vaya a lanzar el viernes que viene —¿Será un álbum? ¿Una mixtape? ¿Una playlist, como Drake?

Calma. O, como dice Lamar en Humble, “hol’ up, bitch: sit down”.