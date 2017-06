"Nos obligan a ser latinas fake": la denuncia de una actriz de Orange is the New Black

Dascha Polanco, la actriz dominicana que encarna el personaje de Dayanara en la popular serie Orange is the New Black, se ha sincerado en el portal Vivala sobre lo que implica ser una afro-latina en Hollywood.

La actriz tiene que soportar la presión del estigma racial y ha puesto algunos ejemplos de algunas vivencias personales.

"Nos obligan a ser ‘fake latinas’ (falsas latinas)”, afirma Polanco a Vival, acuñando un término que tiene mucho sentido y que tiene que ver con buena parte de las denuncias que se hacen desde grupos afrolatinos. Ese “ser latina”, pero que no se note. Ese “ser latina”, pero solo un poco. La negritud en su justa medida.

“Cuando tu ves a las latinas que están triunfando en Hollywood son todas súper delgadas y realmente no sabes si son latinas o no”, argumenta Polanco.

La actriz rememora en la entrevista sobre su pasado lleno de inseguridad e incertidumbre laboral por culpa de los estereotipos raciales y la preeminencia de lo blanco en el imaginario social.

“Crecí creyendo que no era lo suficientemente buena. Solo pensaba que ojalá tuviera los ojos más claros, ojalá tuviera el pelo más claro, ojalá fuera más delgada, seguro que tendría más trabajo. ¡Seguro que podría interpretar un papel de italiana ahora mismo! Pensaba que era por culpa de todo eso por lo que no tenía trabajo” , explica.

El año pasado Polanco también denunció públicamente que "estaba demasiado gorda para alguna gente" y que los diseñadores rechazaban vestirla "por culpa" de sus curvas.

La actriz busca ahora ahora promover la diversidad y alentar a otras personas afrolatinas a respetarse y valorarse a sí mismas combatiendo los estereotipos. #SelfLovery es el nombre de la campaña que ha puesto en marcha con este fin.

[vía Vivala]