Amigas, la Biblioteca de Mujeres está buscando vuestros fanzines guardados en un cajón

Imagen vía Andrea Galaxina

Un hueco considerablemente grande de mi estantería está ocupado por fanzines de todos los tipos, grosores y colores. Algunos están guardados impecables en sus fundas transparentes (no quiero que se manchen, ni que se arruguen); otros aguardan con su cassette al lado, como el último que me compré de Maria El Problema con música de Cosmo K. Los tengo todos juntitos, replegados, como amigas que se rozan y se quieren y por la noche hacen fiestas cuando yo no estoy mirando. Los garabatos en rotring de Conxita Herrero se intercalan entre las postales antiguas de Rácer Millana; y entre las pegatinas que acompañan el cuento de Elisa Victoria en Efecto 2000.

Comprar un fanzine aún me genera una especie de chispazo, como el primer trago de una lata de coca-cola. De alguna forma sabes esas hojas grapadas o simplemente dobladas te acercan a alguna cosa pura y casi accidental. Al situarse al margen de la cultura hegemónica —liberados del corsé que supone depender de un editor o de una editorial— los fanzines se convierten en pequeñas manifestaciones que se alejan de la cultura masiva y que por lo tanto se permiten licencias más variadas (estilísticas, formales, de contenido).

Hace poco leí en Facebook un post de la dibujante Andrea Galaxina, quién está detrás también de la editorial Bombas Para Desayunar, en la que hacía una petición pública a todas las fanzineras para que enviaran sus ejemplares a la Biblioteca de Mujeres, el proyecto de Marisa Mediavilla que desde 1985 reúne a autoras, publicaciones feministas y tebeos y comics. El proyecto nutre la Biblioteca de Mujeres de Madrid y trata ahora de expandir su fondo, incorporando también fanzines.

“El principal valor del fanzine es que es una manera de generar una alternativa al discurso hegemónico que producen los medios capitalistas masivos, la gran cultura y la industria editorial/artística/literaria. A veces, ni siquiera tiene por qué ser una expresión artística. Muchas veces es algo puramente testimonial, personal, informativo… y en algunas ocasiones es artístico, pero no siempre”, explica Andrea Galaxina.

En el caso de los fanzines escritos por mujeres, el desafío y atractivo es doble porque representa la expresión desde los márgenes de los márgenes.

El proyecto de la Biblioteca de Mujeres intenta visibilizar a muchas de autoras que están pasando desapercibidas. “Hay muchas chicas haciendo fanzines pero tienen infinitamente menos visibilidad que los chicos, todo el espacio está copado por ellos y es complicado conquistar esos espacios”, subraya. Los festivales de autoedición o las ferias de cómic no son universos ajenos al machismo estructural, por lo que también siguen perpetuando dinámicas de género, denuncia Galaxina.

Esta iniciativa trata de contrarrestar el sesgo de género y de paso dar a conocer a nuevas voces.

“Para mí el hecho de que una mujer haga algo que se salga de su hoja de ruta, sea como sea, siempre es emocionante. Pero no debemos caer en que se nos aplauda solo por el hecho de ser una mujer haciendo cosas, que es algo que los medios han hecho mucho durante los últimos años. Para mí, lo esencial es lo que hago. Lo de ser mujeres, es secundario”, agrega la ilustradora Mirena Ossorno y una de las impulsoras de los fanzines feministas Bulbasaur.

Si quieres enviar tu fanzine escribe a bombasparadesayunar@gmail.com