La noche de 'The Handmaid's Tale' y 'Big Little Lies': el feminismo arrasa en los Emmy

Imagen de The Handmaid's Tale

Hace meses que The Handmaid’s Tale sonaba como una de las series favoritas del año. Y ayer se cumplieron todas las profecías. La novela distópica de Margaret Atwood, que plantea un mundo en el que las mujeres fértiles son esclavizadas para reproducirse, se alzó como gran vencedora de la 69º edición de los premios Emmy. La serie, protagonizada por una abrumadora Elisabeth Moss ( Mad Men), ganó los cinco premios más importantes, entre ellos mejor serie dramática y mejor actriz protagonista.

La adaptación de la novela de culto de Atwood plantea un drama futurista en la república de Gilead, una sociedad dictatorial que propone el regreso a los valores más puritanos. La serie aborda temas como el control reproductivo, la esclavización de la mujer y el regreso al patriarcado más férreo.

En un año marcado por la victoria de Trump y el auge de la extrema derecha en buena parte de Europa, The Handmaid’s Tale es algo más que una pesadilla soñada en 1985; su mensaje en nuestros tiempos es capaz de infiltrarse por todo nuestro cuerpo como un escalofrío frío.

The Handmaid’s Tale, además, supone una patada a los gigantes como HBO y Netflix, con 111 y 91 nominaciones respectivamente. La cadena de vídeo en streaming Hulu no partía, ni de lejos, con tantas nominaciones. Sin embargo, la clavaron con su apuesta. Además, es la primera vez que una plataforma exclusivamente de internet logra alzarse con el premio a mejor serie dramática.

Hulu no es una cadena tradicional, ni de cable. El premio a esta serie supone la consagración de un cambio de paradigma en el consumo y producción de ficción televisiva: internet hace tiempo que manda. El premio a mejor serie dramática lo ganaron en su momento series como El ala oeste de la Casa Blanca (NBC) o Mad Men (AMC).

Por su parte, la gala de los Emmy también dejó espacio para brillar a Big Little Lies, thriller protagonizado por Nicole Kidman, Reese Whiterspoon y Laura Dern, que trata la vida de un grupo de mujeres que viven en urbanización acomodada de Monterrey (California).

Fotograma vía Big Little Lies

Alejada de los dramas superficiales a los que nos podría evocar un primer contacto con esta ficción (a lo Mujeres Desesperadas: mujeres ricas, gente blanca y problemas y ya está), Big Little Lies es mucho más que todo eso: articula un discurso de género tremendamente potente con personajes femeninos llenos de profundidad y envía un mensaje de sororidad y empoderamiento, que no es tan habitual en nuestro tiempo. Nicole Kidman (que encarna a Celeste en la serie, una mujer víctima de una relación abusiva) ha aprovechado esta gala de los Emmy para lanzar un importante mensaje contra la violencia de género.

“Hemos puesto el foco en la violencia de género. Es una enfermedad complicada e insidiosa. Está mucho más presente de lo que nos permitimos creer. Está llena de vergüenza y secretismo y al reconocerme con este premio, el foco se hace todavía más grande”, son algunas de las palabras que pronunció Kidman al recibir el premio como productora de la serie, junto a Whiterspoon.

La serie logró alzarse como miniserie ganadora frente a otras de las nominados como The Night Of y Feud: Bette and Joan. También recibieron mención especial los actores secundarios, como Laura Dern y Alexander Skarsg ård. Por su parte, Riz Ahmed, el protagonista de The Night Of, ganó el premio al mejor actor en la categoría de miniseries. Mención especial merecen los premios a mejor guión, en las categorías de drama y comedia, para dos series como Black Mirror (por el fascinante mundo de San Junipero) y Master of None (por el episodio Thanksgiving).

Episodio San Junipero de Black Mirror

Por su parte, la veterana serie Veep (HBO) que se acabará el año que viene, al finalizar su séptima temporada, volvió a coronarse como la mejor comedia del año. Una sátira televisiva protagonizada por la actriz Julia Louis-Dreyfus que bate el récord de premios Emmy para un artista por un mismo personaje.

La actriz Julia Louis-Dreyfus

Aquí puedes ver la lista completa de ganadores.