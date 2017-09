Hallan muerta a la hija de un actor británico en el festival Bestival del Reino Unido

Imagen vía Dolls Agency UK

Louella Michie, una chica de 25 años, ha sido hallada muerta a las afueras del Festival Bestival, en el Reino Unido. Su cuerpo fue encontrado en un bosque, junto al recinto , después de que se diera el aviso de su desaparición durante la madrugada de anoche.

Por el momento, la policía ha detenido un hombre de 28 años de Londres como principal sospechoso para intentar esclarecer las causas de la muerte de la joven.

Louella Michie y su padre, el actor John Michie

John Michie, padre de la joven y actor conocido de la TV británica por su papel en la serie Holby City, ha lamentado la muerte de su hija, pero descarta que se trate de un asesinato. Según relata para el The Sun: “Hemos perdido a nuestro angel. Pero esto no es un asesinato. Esto es un error, un terrible accidente. Pero no un asesinato”.

La familia de Louella asegura que el hombre detenido ahora como principal sospechoso era amigo de la joven y confían en que no tiene nada que ver con la muerte.

Por ahora las autoridades policiales no han aportado más información, ya que la investigación sigue su curso y “están realizando la autopsia”. También se requiere cualquier información de terceros que pueda ayudar a obtener más información de la investigación.

Los responsables del festival han compartido un comunicado en el que reconocen sentirse “devastados” por la noticia. “Seguiremos colaborando con la policía en su investigación y nuestros pensamientos y oraciones estarán con los familiares y amigos de la víctima”.

