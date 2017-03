¿Garfield es macho, hembra o ninguno de los dos? En internet hay una guerra abierta

La página Garfield en Wikipedia está bloqueada. Y lo estará lo que queda de marzo. ¿La razón? Una encendida discusión entre fans sobre el género del personaje terminó, la semana pasada, en una edición ininterrumpida (durante 60 horas) de su perfil en Wikipedia, donde el único dato que se alteraba era el de su sexo —de ‘varón’ a ‘ninguno’, y viceversa, durante más de dos días.

“Puede que Garfield fuese un chico en 1981, pero no ahora”, defendía uno de los editores de la página. En el extremo contrario, un redactor del medio conservador Heat Street se quejaba en un artículo de los “marxistas culturales que están convirtiendo a un icono de la cultura pop en una aberración gender fluid”.

Pero, ¿quién encendió la mecha de toda esta polémica?

Échale la culpa a Virgil Texas.

I have updated the Garfield Wikipedia entry to reflect this fact. https://t.co/icgEE6Q11o pic.twitter.com/XUAH3wZkcl — Virgil Texas (@virgiltexas) 24 de febrero de 2017

El polemista de Vice y NYMag, en primer lugar, se hacía eco de unas declaraciones de Jim Davis, creador de Garfield, en la que se expresaba en estos términos: “Una de las cosas buenas de dibujar una tira protagonizada por un gato es que, realmente, el personaje no es ni hombre ni mujer”, dijo Davis, “así como tampoco cuenta con una raza o edad específica”.

Virgil Texas, aduciendo que estas palabras definían y delimitaban el canon del personaje, se tomó la libertad de editar su ficha en Wikipedia para cambiar su género de ‘varón’ a ‘ninguno’. Una hora después, desde Texas, alguien volvía a poner ‘varón’ en la ficha. Un minuto más tarde, desde Filipinas, alguien editaba el género de Garfield poniéndolo, de nuevo, como neutro.

La guerra había empezado.

“Todos los personajes del cómic (¡Incluido Garfield!) se refieren constantemente a él como macho de forma inequívoca, utilizando siempre pronombres masculinos”, decía uno de los usuarios que editó la página, listando además decenas de tiras gráficas en las que el personaje era interpelado por los demás como varón.

Texas, que se situó en el centro de la polémica, desafió a aquellos que defendieran la ‘masculinidad’ del gato a encontrar “otras declaraciones de Davis en las que éste deje claro si su personaje es hombre o mujer”. Esas declaraciones, aunque no tardarían en llegar, se demoraron lo suficiente para que el garfieldgate siguiera su curso.

@IngSocBob you have to be male to be attracted to girls?

— Virgil Texas (@virgiltexas) 27 de febrero de 2017

"duhhh Garfield's Pet Force is canon." DOES THIS LOOK CANON TO YOU? pic.twitter.com/V0IBsm8qHE — Virgil Texas (@virgiltexas) 24 de febrero de 2017

@virgiltexas Garfield hates Mondays because he lives in NC and moral Monday protests remind him of his inability to use public restrooms. — ace of baes🌹 (@ceofBaes) 24 de febrero de 2017

cats have probably no concept of gender and it's beautiful @virgiltexas — Michael Curry🏳️‍🌈☭ (@mcurryfelidae07) 24 de febrero de 2017

@virgiltexas they gendered him right on the text! "HE's not really male or female" WTF — Jorn (@WoodFeels) 24 de febrero de 2017

Había opiniones para todos los gustos: estaban los que defendían que el hecho de que le gustasen las mujeres no lo convertía en varón; que, si Garfield viviese en la transfoba Carolina del Norte, no podría usar los lavabos públicos; que, l os gatos, pese a quién le pese, no tienen concepción alguna de género, y “eso es maravilloso”.

Un usuario de Wikipedia llegó a proponer que se contemplase definir al felino con los dos géneros —‘varón’ y ‘ninguno’—, opción que no sumó mucho consenso.

“Garfield es macho”, zanjaba ayer el propio Jim Davis. “Tiene novia, Arlene”.

“Él se encarga del canon”, reaccionaba, a estas palabras, Virgil Texas. “Aun así, estas declaraciones no encajan con las que dio en la anterior entrevista. Si tengo la oportunidad, interrogaré a Jim Davis sobre este asunto”.

De momento, aunque parece que los ánimos se han apaciguado, la página de Garfield en Wikipedia seguirá bloqueada unas semanas más.

La página de Garfield, el —hasta nuevo aviso— gato.