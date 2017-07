Gucci se inspira en la ciencia-ficción de los 60 para su alucinante nueva campaña

© 2017 CBS Studios Inc.

En abril, desde su cuenta de Instagram, Gucci compartía contenidos como éste, en el que podíamos ver a marcianos y robots vistiendo algunas de las prendas presentadas por la firma en la AW17. Estos teasers se vieron envueltos, incluso, en una pequeña polémica, cuando un estudiante de Central Saint Martins acusó a Gucci de haberse inspirado en su cuenta de Instagram –la compañía, por su parte, negó dichas acusaciones.

Tras crear expectación con los avances que iban colgando en sus redes sociales, Gucci por fin ha compartido las fotos de la campaña completa, y no pueden ser más espectaculares. Fotografiada por Glen Luchford y con la dirección creativa de Alessandro Michelle, Gucci and Beyond supone un choque entre el estilismo vanguardista de Gucci y el sabor vintage del cine de ciencia-ficción de los años 50 y 60.

En Gucci and Beyond podemos encontrar multitud de guiños a películas y series de ciencia ficción: desde el robot de Planeta Prohibido, pasando por la criatura de El Monstruo de la Laguna Negra, hasta el modo de teletransportarse –y de sacudirse cuando la nave recibe un impacto– de la Star Trek original; la de los años sesenta. La serie creada por Gene Roddenberry, de hecho, parece haber hecho algo más que inspirar algunos pasajes de la promo: se puede afirmar, más bien, que sus decorados y sets han sido directamente reciclados para este Gucci Beyond.

Robots, marcianos y humanoides, así como vacas, dinosaurios y gatos gigantes, se dan la mano en las galaxias más psicodélicas que la mente de Alessandro Michele ha podido imaginar. El maquillaje from outer space es de Yadim Carranza, y la peluquería intergaláctica de Paul Hanlon.

