Gorillaz comparten 4 canciones y todos los detalles de 'Humanz', su nuevo álbum

Esta semana, Gorillaz anunciaba el título del que sería su primer álbum en siete años: Humanz. La banda, como aperitivo a éste, su quinto disco de estudio , que saldrá a la venta el 28 de abril , publicaba el cortometraje Saturn Barz (Spirit House). La pieza audiovisual, dirigida por Jamie Hewlett ( Tank Girl), explota la idea de Gorillaz adentrándose en una casa encantada. Además de servir como videoclip de la canción homónima, Saturn Barz también suponía un primer vistazo a temas nuevos como Ascension, We Got the Power o Andromeda —los cuatro pueden escucharse ya en Tidal.

De las canciones que ya hemos podido disfrutar, localizamos colaboraciones de Jehnny Beth de Savages, Popcaan, Vince Staples o D.R.A.M. También participan en Humanz Grace Jones, Danny Brown, Pusha T, Kali Uchis, Kelela o De La Soul, colaboradores habituales de la banda de Damon Albarn. En los interludios entre canción y canción, encontraremos narraciones del actor Ben Mendelsohn ( Rogue One, Bloodline).

También han transcendido otros detalles de Humanz, como su portada (con Noodle como protagonista), el tracklist de la edición normal (14 temas) y el de la edición coleccionista (19 pistas). Humanz también tendrá una edición de lujo en vinilo: consiste en un cofre con 14 discos en formato single, cada uno de ellos con una canción Humanz en una cara y, en la otra, una versión alternativa de la misma.

Según la nota de prensa de Humanz, el álbum ha sido grabado en París, Londes, Chicago y Jamaica, siendo producido por Twilite Tone of D /\ P, Remi Kabaka y por el propio Albarn. Gorillaz tocarán Humanz íntegramente en directo hoy mismo, en Londres en una localización secreta y, todavía ahora, por confirmar.