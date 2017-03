El intento de campaña viral de 'Ghost In The Shell' se gira en contra de Paramount

Desde que se anunció que Scarlett Johansson interpretaría a Motoko Kusanagi, el personaje protagonista de Ghost in the Shell, las críticas hacia Paramount Pictures por el flagrante caso de whitewashing no ha dejado de sucederse.

Sin embargo, la productora decidió seguir adelante con la promoción de la película como si nada pasara. Tras un impactante primer tráiler, la semana pasada Paramount lanzaba esta otra promo.

“Soy una cazadora. Soy una temeraria. Vengo a por ellos. Soy Major”, dice, la voz en off de Johansson, bajo las notas del Figure 8 de FKW Twigs. Al final del tráiler, se nos invita a visitar una página, donde podemos subir la foto que queramos y rellenar un espacio en blanco que responda a la pregunta “¿Quién eres?”.

Poco se imaginaba Paramount que dicha página serviría a los fans más críticos para trolear sin compasión a la productora por haber elegido a una actriz blanca como protagonista.

The Ghost in the Shell Website https://t.co/eqy8CpndC6 has a meme maker of sorts where anyone could "become Major" so I had some fun.... pic.twitter.com/EadKs04H9a — VzA (@ValerieComplex) 11 de marzo de 2017

Desde los que han subido fotos de actrices japonesas bajo el lema “soy la mujer a la que deberían haber fichado”, hasta los que han subido imágenes de la propia Johansson con textos como “no soy japonesa” o “me encanta el feminismo blanco”, son multitud los usuarios que han utilizado la plataforma de Paramount para expresar, con mucho humor, el malestar ante el incomprensible caso de whitewashing en el que ha incurrido la productora.