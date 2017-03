Muere la rapera Gata Cattana a los 26 años

La rapera y poeta Gata Cattana, de nombre real Ana Isabel García, ha muerto en su residencia de Madrid a los 26 años. Según un comunicado de Taste the Floor, la agencia que la representaba, la causa del fallecimiento ha sido una complicación cardíaca, aunque no han dado más detalles sobre lo ocurrido.

"Queremos mostrar nuestro mayor pesar y dolor por esta triste noticia, y mandar todo nuestro apoyo y cariño a familiares, amigos y seguidores de la inolvidable Gata Cattana", ha adjuntado la compañía en el comunicado.

Descrita como una de las grandes figuras femeninas de la nueva oleada del rap español, Cattana salía de un 2016 lleno de éxitos. Acababa de publicar el poemario La Escala de Mohs y tenía previsto publicar dentro de poco el disco Banzai, junto al compositor David Unison.

Antes, ya era conocida por haber autoeditado varios trabajos en Bandcamp. Como graduada en Ciencias Políticas y con un Máster de Seguridad y Defensa en Política Internacional, en sus canciones se imprimían mensajes tan potentes como sus melodías. Sus canciones siempre iban dirigidas a un público universal. O, como nos dijo cuando la entrevistamos hace un año:

"Quiero que me entiendan en el barrio y en el pueblo. Si no, no estás haciendo nada".