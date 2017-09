Gary Oldman, irreconocible como Winston Churchill en el tráiler de 'El Instante Más Oscuro'

Gary Oldman está considerado como el actor camaleónico por antonomasia: nada que ver tienen su white-gangsta rastafari de Amor a Quemarropa con su vampiro con cardado y blanco nuclear de Drácula; hay un mundo entre su punk de Sid y Nancy y su villano psycho de Léon: El Profesional.

Para el nuevo proyecto de Oldman, sin embargo, su gusto por el camuflaje ha subido varias escalas: en El Instante Más Oscuro, del que ya tenemos primer tráiler, Oldman está irreconocible en su papel de Winston Churchill, histórico Primer Ministro británico.

Si el maquillaje es espectacular, el juego con la voz de Oldman hace el resto: crees, realmente, estar viendo a Winston Leonard Spencer Churchill.

¿Acompañantes? Completan el reparto de El Instante Más Oscuro Lily James, Ben Mendelsohn y Kristin Scott Thomas. Dirige Joe Wright y la cosa se estrena el 22 de noviembre de este mismo año.

El Instante Más Oscuro, lejos de abarcar la bío completa del Primer Ministro, se centra en las postrimerías de su mandato, cuando Churchill tuvo que debatirse entre negociar la paz con la Alemania nazi o mantenerse firme, dice la sinopsis, “en la lucha por sus ideales y por la libertad de su nación”. Debatirse, vaya, entre el dialogar con los nazis o patearles el culo.

Con todo en contra –el fascio avanzando por Europa, un rey británico escéptico con sus políticas, su propio partido conspirando contra él–, el Winston Churchill de El Instante Más Oscuro no es el afable personaje triunfalista que hasta ahora hemos visto en series y películas, sino alguien a quién todavía le queda mucho trabajo para alcanzar ese status.

En la revisión del mito que hace El Instante Más Oscuro, Oldman incorpora los tics más chulescos del Primer Ministro: la recreación de su icónica foto haciendo el palm-back V sign que luego se convertiría en el 'jódete' no verbal para los británicos, o sus broncas con el consejo de seguridad (“¡No me interrumpa cuando le estoy interrumpiendo yo!”), hacen de este biopic un must en toda regla.