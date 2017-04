La música de las fiestas; la música de las guerras

En la imagen, Blondino, Alexia Gredy y Juniore

Cuando los comisarios Guillaume Désignes y François Piron tuvieron que escoger un símbolo para su exposición L’esprit français, contraculturas entre 1969 y 1989, lo vieron claro: Serge Gainsbourg cantando La Marsellesa; una imagen de «lo francés» que roza la autoparodia.

La escena es chovinista y provocadora, es libre y es irónica, es arrogante y es contestataria; es, también, la quintaesencia de un género musical intransferible, la chançon, que evoca una genética crítica y emancipadora propia del país de la Revolución, pero también unos aires singularmente esnobs, privilegiados.

Con Francia observada por todo el mundo a una semana de que se conozca a su nuevo presidente, hablamos con algunos nuevos nombres de la chançon sobre su trabajo, la política y la vida cultural del país.

1.

«Estoy de acuerdo con que en Francia la música se asocia con la burguesía. Pero no siempre: también es como nos reconciliamos todas las clases sociales. Yo creo que hay algo muy delicado en la canción francesa. Puede ser increíblemente rica y tener distintos niveles de significado, como en la escritura de Serge Gainsbourg. A mí me gusta la idea de la resistencia sutil, expresar ideas subversivas de una forma que no es agresiva ni elitista. Me gusta esa clase de simplicidad».

Al habla Anna Jean, líder de Juniore, una de las bandas de pop francés encartadas en una escena musical particularmente aplaudida por la prensa nacional, junto con nombres como La Femme o Feu Chatterton. Anna Jean, sin embargo, no se dedica solo a la música: «yo nunca quise depender de la música para pagar mis facturas —dice—. Me siento muy afortunada de tener algo que funciona, haciendo música de noche y traduciendo de día». Se refiere a traducciones de programas televisivos; diálogos que reconoce que han permeado en su escritura: « quizá esa es la razón por la que mis canciones a menudo están escritas como si fueran una conversación».

Antes de la primera vuelta, con Anna hablábamos de sus expectativas para las elecciones. Decía: « una parte de mí no espera nada, fantaseo con la revolución… pero entonces me acuerdo que lo más importante es hacer que Marine Le Pen no salga elegida».

Dato simpático: el padre de Anna Jean es Jean-Marie Le Clézio, premio Nobel de Literatura en 2008.

¿Existe en casa ansiedad de las influencias? ¿Y qué piensan mutuamente de sus obras?

«Yo —dice— he tenido una relación muy cercana con mi padre, siempre nos llevamos muy bien. La gente me pregunta que cómo es ser su hija y yo digo que no sé muy bien. Para mí siempre ha sido mi padre. Su escritura siempre ha sido misteriosa, apenas habla de ella. Yo creo que soy igualmente discreta. Espero que mi música le guste, pero si no, tampoco pasa nada».

Hace pocas semanas, Juniore publicaba un nuevo disco entre cuyo primer single estaba la canción «Difficile». Preguntada por cuáles han sido sus decisiones más difíciles, Anna dice: « yo creo que lo más difícil es tener que tomar la decisión de seguir haciendo lo que hacemos, cada mañana y cada noche. En francés tenemos una expresión: pourquoi faire simple cuando on peut faire compliqué?, ¿por qué hacerlo fácil cuando lo puedes hacer complicado?»

2.

Alexia Gredy

Para filmar su videoclip Paradis, la cantante Alexia Gredy tomó como escenario las 24 horas de Le Mans, además de unos filtros de cámara que envolvían a la película de un aire onírico y angelical. Alexia, que antes de dedicarse a la música fue modelo, encarna esa Francia ideal que protagoniza anuncios de perfumes. Un país que levita.

Como Anna, Alexia defiende una música que provoca una fundición de clases: «Para mí —dice—, cantar es sinónimo de libertad, es un medio de expresión, una forma de transmitir cosas. Yo creo que la chanson es en sus orígenes popular, la música cotidiana que acompañaba tanto en las guerras como en las fiestas. Igualmente existe una búsqueda de la musicalidad de las palabras, algo que viene de la poesía y que la chanson ha heredado».

París es el hábitat natural de la cantante, ciudad que describe como extremadamente libre en términos artísticos y en la cual existe una verdadera diversidad, pero en la que también se despliega la cara más hostil de la música: la competencia brutal y la precarización. «Si hablamos de música, aquí todos los días salen muchas canciones nuevas, cosa que en sí misma es positiva, si bien nuestra relación con la música ha cambiado». El significado de esta transformación lo conocemos bien.

De formación, Alexia viene de estudiar Derecho en La Sorbona. Escogió la carrera porque profesionalmente quería convertirse en compradora de arte, para lo cual precisaba una formación en fundamentos del derecho. De su etapa como modelo recuerda la paciencia como la gran enseñanza; también la soledad, «estar presente y ausente a la vez».

Sobre el panorama político, Alexia dice: «No es un buen augurio lo que está ocurriendo en todo el mundo. Existe un clima de retroceso y Francia no es una excepción. Vivimos en sociedades muy individualistas en las que la convivencia es cada vez más complicada, la gente tienen miedo los unos de otros y se produce un círculo vicioso. Votaré con la esperanza de que esto cambie».

3.

Blondino

Un hilo que anuda los sonidos de los nombres mencionados, además de tantos otros hoy que asientan la escena musical francesa, es la envoltura vintage. Todo el mundo está mirando al pasado. Desde las guitarras yeyés a los efectos retrofuturistas y la continua inspiración en los nombres clásicos de la chanson.

Acerca de esta cuestión, Tiphaine Lozupone, la cantante a la cabeza de Blondino —otro nombre que tiene claro lo que hay que hacer el día 7: frenar a Le Pen—, señala lo siguiente: «Es un tema de cultura y educación musical, yo no es que sea ninguna nostálgica de los sonidos de los ochenta, para nada, porque los artistas que a mí me gustan exploran nuevos espacios sonoros; esa nostalgia es para mí un freno a la imaginación».

En territorios francófonos, la música tiene un cierto efecto Midas: todo lo que toca el idioma se convierte en chanson. Lo dice también Tiphaine, para la cual toda canción en francés está relacionada con el género, siempre y cuando haya un verso y un sonido. ¿Su misión? A juicio de Blondino divertirse y cuestionarse.

Preguntada por la última canción que ha escuchado obsesivamente, Tiphaine, señala a un lugar muy en el futuro, en las antípodas de esos ciertos mimbres retros que aguantan la nueva escena del pop francés: Piel, dice Blondino. De Arca.