Forever 21 plagia descaradamente a Kanye West, y los fans no están contentos

Las cosas no le van muy bien a Forever 21. Si primero fue Puma la que acusó a la cadena de tiendas de haber plagiado el calzado que diseñasen en colaboración con Rihanna, ahora son los fans de Kanye West los que han acusado a Forever 21 de haber ‘tomado prestado’ los diseños de otro; en este caso, los de West para el merchan de The Life of Pablo.

Un usuario de Twitter subió a esta red social capturas de pantalla que mostraban las prendas de la discordia: una chaqueta graffiteada y tres camisetas que recordaban mucho a las que Kanye utilizó para promocionar su último disco.

Aunque todavía no hay declaraciones de West ni de Forever 21, la polémica ha comenzado a extenderse entre los fans del rapero.

@Forever21 BITTING KANYE SO HARD WITH THE GRAFFITI JACKET, PABLO MERCH, AND EVEN THE PLANET KOSMOS FONT USED FROM CALABASAS. @TeamKanyeDaily pic.twitter.com/RjZ2T12clF