Facebook suspende al rapero Lil B: “Me bloquean por hablar de la gente blanca”

La cuenta de Lil B en Facebok está donde siempre ha estado, en este link, no en otro; sin embargo, es probable que en las próximas semanas no veáis aumentar su feed con nuevos posts.

¿La razón de este prolongado silencio? El rapero ha sido amonestado por la red social, castigándole sin publicar durante un total de treinta días, supuestamente por incumplir sus políticas de contenido. Al parecer, el último post de Lil B, publicado el pasado domingo y actualmente eliminado, contendría lo que Facebook entiende como “discurso del odio”.

Así, Lil B tendrá el acceso restringido a su cuenta hasta el mes que viene. Ha sido él mismo quién ha querido hacer público el desencuentro en Twitter. “Facebook me impide utilizar mi cuenta durante un mes porque estaba hablando sobre gente blanca”, escribió el rapero.

“Mensaje recibido”, puntuaba.

Found out Facebook banned me for 30 days becuase I was talking about white people... got it - Lil B