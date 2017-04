Un gamer profesional dice adiós a su carrera tras proferir insultos racistas en directo

El pasado fin de semana, el jugador profesional Matt "Dellor" Vaughn de Overwatch fue expulsado por sus comentarios racistas. La organización Toronto Esports, bajo la que competía, rescindió el contrato con el jugador de 28 años el pasado domingo. Su comunicado fue el siguiente:

“Toronto Esports ha anunciado hoy la expulsión de Matt ‘Dellor’ Vaughn de su organización, citando incumplimiento de contrato. Las circunstancias de la destitución se refieren a un incidente en el que Dellor usó un lenguaje racista abusivo y discriminatorio mientras jugaba.

‘Toronto Esports es una organización basada en la inserción social que siempre ha tenido una política de tolerancia cero para cualquier forma de discriminación’, ha dicho el presidente Ryan Pallett. ‘Inmediatamente después de enterarnos del incidente, el jugador fue entrevistado, admitió la ofensa y fue notificado de que su contrato con la organización se había terminado’”.

Vía Popkey

La polémica surgió en una partida que estaba retransmitiéndose por Twitch. Todo iba bien hasta que un personaje del equipo contrario acertó en varias ocasiones contra el de Dellor. Frustrado, y a sabiendas de que el jugador que llevaba ese avatar era afroamericano, comenzó a proferir insultos racistas.

Al parecer, Dellor pensaba que su micrófono estaba desactivado, pero sus gritos llegaron a las miles de personas que estaban viendo la partida en ese momento. Y, para que no se perdieran en el directo, un usuario lo grabó todo y lo subió a YouTube:

Después de que fuera expulsado de Toronto Esports, el jugador publicó un TwitLonger en el que se arrepentía de lo ocurrido. Eso sí, se justificaba diciendo que había tenido un día horrible y que, ofuscado, decidió decir lo más peyorativo que se le ocurrió. Con mayor o menor traición de su lengua, Dellor ya ha anunciado su retirada del circuito profesional de Overwatch.

I am sorry. I fucked up. I am done with esports and won't be returning.