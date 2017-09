España dividida: 'El procés' a través de los grupos de WhatsApp de tu familia y amigos

Imagen vía Getty

7.30 am de la mañana. Miércoles. Quedan cuatro días para el 1 de octubre, la fecha prevista para celebrar el referéndum para la autodeterminación de Cataluña, y WhatsApp está que trina. Se acerca el día y cada vez recibo un volumen más alto de mensajes sobre el 'procés'. Los silenciosos cada vez lo son menos. Intuyo que en mí WhatsApp no habrá jornada de reflexión.

120 mensajes en el grupo de amigos del barrio. Otros tantos en el de la universidad. Mi amigo de Murcia, creo que algo asustado por lo que ve en televisión, me pregunta que cómo se está viviendo por Cataluña y que si estoy bien. Todo bien, le digo. Es emocionante. Esto es la historia pasando. El grupo de los amigos siguen la coña con lo de Piolin. Jajajajaja. María solo pone emojis de reír. Con la que está cayendo, tú no salgas. Le dice su madre a un amigo mío. Mi amigo le contesta: mamá, mejor no veas la TV.

Algunos grupos están extrañamente inactivos. Otros extrañamente esquivos, mejor no tocar el tema. Pero se habla de tantos otros temas que no son el tema que hasta eso resulta poco creíble. Ahí hay líneas rojas que muy concienzudamente se están decidiendo no pisar. Como alguien diga algo, esto hace crac. Que somos familia, que ya nos conocemos. Luis ha abandonado el grupo. Silencio virtual. Espero que no haya sido por el meme de Kim Jong-Un y Rajoy. La prima no habla pero todos sabemos que es de la CUP. El amigo diplomático apela al “sentido común”. Alguien le contesta con el emoticono del corte de mangas y luego rebaja con un XD. Tengamos la fiesta en paz. Silenciar durante un año.

Estos días, WhatsApp es un hervidero, la herramienta para tomar las pulsaciones de lo que sucede ahí afuera, lejos de esos 'amigos confort' con los que hablas pero apenas discutes. En cambio, en tu WhatsApp, está la familia lejana y no tan lejana, a los que no has elegido; y los amigos de toda la vida de quienes hace tiempo te bifurcaste. Hay médicos, hay mecánicos, hay profes, hay fisioterapetuas. Hay casados, con hijos, solteros o viviendo fuera, en barrios populares y en otros más acomodados. Están mis raíces. Familias partidas, emigradas, que llegaron en los 50 o 60 a Cataluña desde Extremadura o Andalucía. Y que tienen su propia versión de la película. La información llega sesgada ahí, pero también aquí. España como un gran teléfono escacharrado. La expresión de lo que sucede se concentra en un puñado de memes, gifs, montajes, vídeos fakes o cadenas dudosas que arrancan con “Mi primo es Mosso d’Esquadra”. Y otro que salta con un tío, que no te la cuelen.

“En nuestro caso todo arrancó el día 19 con un mensaje de un colega dentro de un grupo que tenemos entre amigos y sus parejas, el típico grupo del pueblo que les sirve para quedar a hacer paellas o café y que yo aún estoy por morriña. El procés no había aparecido, pero el meme consistía en una previsión metereológica de que 'iban a caer hostias en Catalunya'. A mi no me hizo gracia y empecé la discusión”, me explica Edu, de 37 años. Él es valenciano, afincado en Barcelona. Lleva 12 años viviendo fuera de su pueblo. Su grupo de WhatsApp lo integran un guardia civil, un militar (antes destinado en Afganistán), un experto en servicios sociales, profes de primaria y él, que es crítico musical y fotógrafol. Un cuadro.

“Entre mensajes de una barbacoa que hicieron se iban colando las discusiones. Lo típico: MEMES, muchos tópicos, historias de 'un policía amigo de un amigo' y todo para justificar que aquí nos den de palos. Sé que las opiniones de muchos no son las mías, pero a veces me sigue sorprendiendo porque se dejan llevar mucho por la prensa y la televisión y eso es difícil de contraargumentar”, me cuenta Raúl. En su caso las discusiones arrancan normalmente de 20 a 2am, cada noche. “Estancados en el mismo punto: entre que es ilegal y melasudas. No nos enfadamos porque somos colegas, pero se nota la tensión”.

En el grupo de Edu ya ha habido algunas bajas. De momento, tres personas que hasta el momento se habían mantenido al margen han abandonado el grupo. “Yo quiero parar muchas veces, pero soy un cabezota muy dialogante, así que vuelvo. Me siento un poco Padre Apeles, así que sigo con el tema”. Edu crítica que, sin ser independentista, a veces acaba sintiéndose en un extremo de la balanza solo por “defender lo que yo creo que es de ‘sentido común’".

Captura de pantalla del móvil de Edu

En la mayor parte de los grupos, sin embargo, existe un poso de tensión sutil como incrustado en el fondo del vaso. Pero no se manifiesta de forma evidente. Algunos miembros permanecen callados, leyéndolo todo. O dejan que sea el mismo de siempre, siempre hay uno que es el de siempre, que siga con sus diatribas sin recibir demasiadas atenciones. Oriol, barcelonés de 26 años, me enseña su grupo llamado “Famili”.

El grupo abarca diferentes posiciones dentro del espectro ideológico. Oriol es independentista, su madre apoya el referéndum, aunque sea para el 'no' y a su padre le parece todo una pantomima. Pero hay uno que siempre comenta: su tío Francisco. Envía todo tipo de archivos, sobre todo, chistes, vídeos y bromas anti-independentistas. Vive en Cuenca. El resto: poco dice. Su madre una vez le pidió al tío que, por favor, dejara de mandar chorradas.

Captura de pantalla del móvil de Oriol

En el caso de María, una albaceteña de 27 años residente en Madrid, el tema del 1 de octubre por WhatsApp tampoco se toca. Ella apoya el derecho a decidir y sabe que lo ideal sería un "más diálogo, un referéndum pactado, aunque obviamente eso no es posible con el equilibrio de fuerzas políticas actual". Sin embargo, estas discusiones no las tiene con su familia, que vive en un pueblo de Albacete. Mucho menos, por WhatsApp. "Yo no hablo con mi familia de todo esto porlos grupos de Whatsapp porque no pensamos lo mismo. No conocen aningún catalán y los argumentos son tan malos que nos peleamos enla sobremesa porque no hay más remedio. No hablamos de eso porWhatsapp de política, en general, ni siquiera con memes. Suficientecon las sobremesas infernales".

“Por desgracia estoy en un grupo de WhatsApp con algunos miembros de mi familia materna. Alguno es militar, otro está casado con una Guardia Civil, otra está casada con un miembro del Partido Popular del pueblo del que somos. Todos son de Valencia y Albacete, excepto yo y mi única tía directa, que vivimos en Barcelona. De hecho, somos dos de las tres únicas personas nacidas en Cataluña de mi familia”, me cuenta Alejandra, de 29 años.

“La semana pasada algunos familiares empezaron a compartir las típicas parrafadas de copiar y pegar en WhatsApp como MENSAJE DE UN GUARDIA CIVIL RESIDENTE EN CATALUÑA o Manifestación el día 1 de Otubre (sí, otubre) por la UNIDAD DE ESPAÑA". La verdad es que, para lo fachas que son, nadie contestó a los mensajes”. La posición de Alejandra siempre es la misma: no hablar, no decir nada. “No merece la pena perder el tiempo hablando con ellos. Si no me salgo del grupo es para no quedar mal”, me explica. En ese mismo grupo otra prima suya comparte oraciones religiosas y otro primo, memes machistas.

Captura de pantalla de Alejandra

Han pasado varias horas desde que empecé el artículo y mi WhatsApp está otra vez lleno de material. Compruebo que aún no se ha roto ninguna nueva amistad y que ningún familiar ha abandonado ningún grupo. Los grupos pacificados siguen tranquilos. Quizás, pienso, toda esta falta de entendimiento sea la mejor representación de la desconexión de España. Somos familia y nos queremos, pero mejor me salgo de aquí porque ya no nos entendemos.

Antes de darle al botón de enviar, recibo este mensaje de Edu.