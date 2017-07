Emma Stone dice que compañeros de reparto se han rebajado su sueldo para equiparar salarios

" Imagen vía GETTY

Emma Stone, la ganadora del Oscar a mejor actriz por La La Land ha alabado en una entrevista para el portal Out Magazine la solidaridad de sus compañeros hombres de reparto en algunas películas.

La actriz ha desvelado que algunos de ellos se han rebajado su sueldo para conseguir equiparar salarios y combatir la brecha salarial.

"En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que hacen ellos porque sienten que es lo correcto y lo justo", ha explicado Stone.

La actriz, sin embargo, no ha querido revelar los nombres de estos actores.

Stone ha relatado que gracias a sus compañeros ella ha podido aspirar a reclamar más dinero en producciones posteriores. "Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar al mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida".

La actriz también se ha mostrado crítica por la desigualdad salarial y lo ha hecho en el marco de una mesa redonda con la actriz Andrea Riseborough y la extenista Billie Jean King, a quien Stone encarna en la película Battle of the Sexes.

"No puedo pasar por alto que Hollywood es un sistema muy complicado en el que todo depende de la clase de películas en las que trabajes y cuanto recauden en taquilla. Eso debería ser lo que debería hacer que cambie tu caché a lo largo de tu carrera. Pero incluso así las mujeres seguimos ganando como mucho una cuarta parte que los hombres”, denuncia.

Stone ahora está inmersa su nuevo proyecto, Battle of the Sexes. La película narra la épica partida de tenis de 1973 entre dos tenistas enfrentados. Por un lado, Billy Jean King (Emma Stone) y, por el otro, Bobby Riggs (Steve Carrell), un tenista retirado que defendía que no había espacio para las mujeres en el tenis profesional y que ninguna mujer sería capaz de ganarle.

Billy Jean y Bobby Riggs se la juegan en una partida histórica que cambiará para siempre la historia del tenis.

La película llega a los cines el próximo 22 de septiembre.

( vía Out Magazine)