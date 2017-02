Eminem ataca a Trump en su nueva canción, le amenaza con “hundir su marca”

Eminem carga duramente contra Trump en No Favors, una canción del también rapero de Detroit Big Sean en la que Em colabora con algunos versos. “Trump es una zorra, voy a hacer que su marca se hunda”, dice en esta canción Marshall Mathers.

De la misma forma, en la intervención de Em dentro de No Favors también hay espacio para criticar la brutalidad policial, la crisis del agua en Flint, o el racismo en Estados Unidos.

No Favors ejemplifica a la perfección una tendencia que el rap empezó a seguir de forma masiva a finales del año pasado, cuando muchos artistas entendieron que, en lugar de continuar rapeando sobre coches y mansiones, era más importante escribir letras que le plantasen cara a Trump.

Cabe recordar que no es la primera vez que Eminem desafía a Trump en una de sus letras: en octubre de 2016, el rapero publicaba Campaign Speech, una canción acapella de ocho minutos en las que Em improvisaba unas líneas acerca de las elecciones americanas; Campaign Speech fue especialmente dura con los simpatizantes de Trump.

“Abre el grifo, voy a ahogar a un grupo de votantes de Trump”, cantaba Eminem en Campaign Speech. “Aseguras que Trump no lame culos ni es la marioneta de nadie porque financia su propia campaña, y eso es lo que quieres: alguien que no responda ante nada más que sí mismo, ¡buena idea!”.

Volviendo a No Favors, y en lo que se refiere a lo puramente musical, salta a la vista que el estilo de Eminem (rapidísimo, agresivo, burlón) parece difícil de encajar en la bases de hip hop actuales, de compás más relajado si las comparamos con las que el de Detroit usaba en sus discos de estudio.