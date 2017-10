Ed Sheeran se sincera por primera vez sobre sus problemas con las drogas

Vía Getty

A sus 26 años, el cantante Ed Sheeran ha querido sincerarse por primera vez sobre sus problemas con las drogas. Sucedió ayer en el programa de Jonathan Ross, en la televisión británica.

"Nunca había tocado nada de eso y de pronto empecé a caer en ello, ese es el motivo por el que me tomé un año libre y me largué", explicó.

Muchos de los usuarios se han mostrado sorprendidos en redes sociales.

¿Ed Sheeran en drogas?No lo puedo creer 😭 😔 — Victoria G 🎃 (@VickyGuzmanT) 22 de octubre de 2017

Otros, sin embargo, no entienden el shock, ya que él mismo ha hablado del consumo de sustancias en algunas de sus canciones.

Todo el mundo sorprendido porque Ed Sheeran cayó en las drogas, se sabía que el consumía. Mismo lo dice en algunas canciones — Larito 🇦🇷 (@smileformezabdi) 23 de octubre de 2017

"Cuando llegas a la industria tienes que ajustarte a ella, y yo nunca me ajusté porque siempre estaba trabajando y de gira. Todos esos abismos de los que la gente habla, pues yo me encontré cayendo en todos ellos. Especialmente, en el abuso de sustancias", le contó al presentador.

"Realmente no me di cuenta de lo que estaba pasando. Empezó a pasar, poco a poco, y entonces cierta gente me apartó a un lado y me advirtió que tenía que calmarme. Todo es divertido, al principio, empieza como una fiesta y entonces te ves haciéndolo tú solo y ya no lo es, así que eso fue un toque de atención. Decidí tomarme un año libre".

Para Sheeran, la decisión de apartarse del mundo profesional para centrarse en su recuperación y el apoyo de su pareja, Cherry Seaborn, fueron las piezas claves para salir adelante.

"Me centré en el trabajo, y no puedo trabajar cuando estoy bajo la influencia de sustancias. No puedo escribir cuando estoy bajo la influencia... He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy ahora y no puedes perder eso por algo que haces en tu tiempo libre".