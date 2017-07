Así fue el sorprendente cameo de Ed Sheeran en el nuevo episodio de 'Juego de Tronos'

Muchos spoilers a partir de aquí.

Que ya lo supiéramos no lo hace menos espectacular: Ed Sheeran tiene un pequeño cameo en Juego de Tronos, y el capítulo de ayer fue el elegido para foguear a su personaje. El impactante episodio, Dragonstone, que supuso el arranque de la esperada séptima temporada, presentaba a Sheeran como un soldado Lannister que, junto a sus compañeros, acogía a una desorientada Arya Stark.

Sheeran se introduce en la serie de la mejor forma posible: cantando. El tema escogido es Hands of Gold, una canción que aparece en los libros originales de Juego de Tronos; concretamente, en Tormenta de Espadas. Escrita por Symon Silver Tongue, Hands of Gold suponía una tonada cuyo objetivo último era chantajear a Tyrion Lannister por haberse acostado con Shae, una prostituta.

Sí: Juego de Tronos puede parecerse a veces a una telenovela.

Arya, que acepta la invitación de Sheeran y los soldados para comer y beber “vino de ciruela casero” con ellos, les desvelará a éstos que se dirige a Desembarco del Rey para matar a Cersei Lannister. Sheeran y los suyos se ríen de la niña, no creyéndola capaz de tal empresa –minutos antes, sin embargo, Arya masacraba al séquito de la Casa Frey.

Pero, ¿cómo ha llegado Sheeran a formar parte de Juego de Tronos? Según explicaron los showrunners de la serie David Benioff y Dan Weiss en su paso por el último South by Southwest, el cantante británico es uno de los ídolos de Maisie Williams (Arya Stark), así como un ferviente admirador de la serie. Sumaron dos y dos, y el resultado pudimos verlo ayer en Dragonstone.

Si Sheeran dio confianza a Benioff y Weiss fue porque el cantante ya tenía tablas como actor –lo pudimos ver, por ejemplo, en El Bebé de Bridget Jones. Por otra parte, Juego de Tronos está desarrollando un gusto por invitar a músicos a su set de rodaje: además de a Sheeran, han pasado por la serie Will Champion (Coldplay), Gayri Lightbody (Snow Patrol), así como los miembros de Mastodon, Sigur Rós y Of Monsters and Men.