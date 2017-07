Ed Sheeran abandona Twitter tras ser atacado por un ejército de fans de Lady Gaga

Getty Images

Ed Sheeran es un cantante multiplatino. Su álbum ÷  ha vendido más de ocho millones de copias en todo el mundo. Shape of you, una de sus canciones, ocupa el top ten de todas las listas de éxitos.

También, tiene tantos trols en Twitter que es incapaz de gestionar la bilis que le escupen.

“Dejo Twitter definitivamente”, le contaba Sheeran a The Sun. “No puedo leerlo. Me conecto y solo encuentro a gente diciendo cosas maliciosas; Twitter es un plataforma que promueve justamente eso. Un solo comentario puede arruinarte el día. Por eso lo dejo. Para mí, lo más jodido ha sido intentar descubrir por qué la gente me detestaba de esa forma”.

¿Sería por lo empalagoso que son sus discos? ¿Por la ridícula canción que le dedicó a Barcelona? ¿Será esa pose de erasmus trasnochado? Para nada: fueron unas declaraciones del cantante en Radio Beats 1, en las que algunos vieron un ataque a Lady Gaga. “No quiero ser el tipo de artista que graba dos discos exitosos y se cree invencible”.

“Es gente que se convierte en el artista más grande del mundo y, de repente, cree que lo sabe todo. Justo después, dejan de estar en la cima. La cosa más inteligente que puedo hacer es escuchar a todos aquellos que saben lo que no quiero: acabar en la Super Bowl años después de mi éxito, para demostrar que sigo siendo alguien importante”.

“Los fans de Lady Gaga, al leer mi entrevista, asumieron que estaba hablando de ella, y joder si se cabrearon. No hay nada que hacer para convencerlos de lo contrario”. Por eso mismo, el cantante ha tomado la taxativa decisión de alejarse de Twitter, una red social en la que acumula más de 19 millones de seguidores –su cuenta, a día de hoy, continúa activa.

No es la primera vez que Sheeran opta por alejarse de las redes sociales: ya se tomó un descanso de un año, empezando en diciembre de 2015. “Me tomo un break de teléfonos, e-mails y redes sociales”, dijo entonces. “Los últimos cinco años han supuesto una experiencia increíble para mí, pero me he dado cuenta que estoy viendo el mundo a través de una pantalla, en lugar de hacerlo a través de mis ojos”.

El tiempo ha pasado desde entonces, así como los motivos por los que alejarse de una plataforma como Twitter –esta vez no tiene que ver con una desintoxicación digital, sino con evitar el acoso. Sheeran, así, se une a esa lista de famosos que han tenido que tomar distancia con esta red social tras ser asediados por un ejército de trolls: Normani Kordei, Leslie Jones o Lilly Allen también tomaron medidas similares. “Mi timeline está lleno de la mierda más asquerosa, sexista, misógina y racista que he visto en mi vida”, dijo Allen.

La red social está tratando de implantar medidas para prevenir el abuso, como el 'safe search', una función que deja fuera de los resultados aquellos tweets considerados abusivos o de mal gusto.