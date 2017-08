Lo que Martin Shkreli hizo con el álbum de Wu-Tang Clan en una entrevista

Imagen vía Getty

Martin Shkreli, el polémico exdirectivo farmacéutico conocido por haber inflado los precios de unos medicamentos vitales y que fue apodado como “el hombre más odiado de Estados Unidos”, fue condenado el viernes por fraude en un tribunal de Nueva York.

A pesar de eso: el magnate de sonrisa cínica y codicia excepcional continúa dando titulares. Antes de saberse el fallo, el viernes pasado, Shkreli reprodujo Once Upon A Time In Shaolin en el marco de una entrevista, el álbum de culto de Wu-Tang Clan cuya única copia posee él y que adquirió por 2 millones de dólares en una subasta.

Shkreli decidió reproducir una parte de lo que él asegura ser la copia original durante una entrevista, que tuvo lugar en su apartamento de Manhattan, y que fue emitida por streaming en Youtube.

A lo largo del vídeo de 40 minutos, Shkreli intenta autojustificarse por algo que parece como mínimo improbable: intenta hacernos creer que adquirió la copia más como obra de caridad que por puro alarde de fortuna.

“He donado 10 millones de dólares en caridad durante el último año para gente con enfermedades raras y en la escuela donde estudié en Nueva York. Ese es mi tipo de vida. Yo no compro cosas costosas porque sí. Decidí donar 2 millones de dólares a Wu-Tang Clan y a cambio me dieron un disco. Fue una inversión maravillosa. Yo lo vi como una donación”.

Shkreli dice que no cree que “haya mucha gente por ahí en el mundo patrocinando el hip-hop de la forma en la que él lo hace” y asegura que fue, simplemente, un “acto de amor por la música”.

La compra del álbum de Shkreli fue noticia en el pasado después de que él mismo filtrara algunas canciones del álbum secreto para conmemorar la victoria de Donald Trump. También amenazó con destruir la copia si ganaba Hillary Clinton.