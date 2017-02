Drake dice que no quiere Grammys, habla sobre la polémica del “ghostwriting”

Drake ha encontrado la mejor forma de comunicarse directamente son sus fans: desde el podcast OVO Sound, en el canal Beats1 de Apple Music.

El autor de Views no necesita intermediarios para dirigirse a su audiencia. La pasada semana, durante una extensa entrevista con DJ Semtex, Drake se sirvió de esta plataforma para, entre otros muchos asuntos, hablar del beef que tiene con Meek Mill y de sus sentimientos encontrados por el trato que su música recibe en los Grammy.

Mill, al acusar a Drake de no escribir sus canciones, empezó un beef que el canadiense califica de “terrible” y de “impulsivo”. Drake confiesa que la pugna le supuso “perjuicios emocionales”, y que no le gustó verse inmerso en una situación “embarazarosa” y lidiando con “gente irritada” . “Sólo respeto que haya venganza”, puntualizaba, “cuando ésta es merecida”.

Drake también habló de los Grammy, a cuya última ceremonia, y pese a estar nominado, no llegó a acudir. A este respecto, el cantante lamentó que Hotline Bling, sin serlo, fuese nominada en la categoría de Mejor Canción de Rap. “Quizás lo hicieron porque yo antes hacía rap, o porque soy negro, no sabría decírtelo con exactitud… Gané dos premios esa noche, pero no los quiero, porque, por alguna razón, los siento como algo extraño y ajeno a mí”.

Drake excusó su ausencia en la gala de premios aduciendo que ese fin de semana tenía dos conciertos programados en Londres, a los que, de por sí, considera las auténticas recompensas que puede tener un músico. “De alguna forma, también estoy lanzando un mensaje a todos esos chavales que el día del mañana no ganarán un Grammy. El mensaje es: no pasa nada”.

La mixtaple-playlist de Drake, More Life, todavía sigue sin fecha de lanzamiento oficial. Drake la describió como una “evolución” del formato mixtape, remarcando que cada uno de los tracks que la formen serán, eso sí, “nuevas canciones de Drake”.