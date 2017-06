Este sketch de Drake y Will Ferrell es tan divertido que debería convertirse en una película

NBAonTNT

Que Drake había excedido la etiqueta de “cantante de rap” lo sabíamos de hace largo rato. Ya no es que el “rap” se la había quedado corto –así era, y así lo ha expresado él en diversas ocasiones–, sino que incluso el término “cantante” ha dejado de hacer justicia a la diversidad de su producción: desde la autoconversión en meme con la que se canonizó en Hotline Bling, hasta su reciclaje en selector para su playlist More Life, el canadiense ha huido de convencionalismos y zonas de confort, convirtiéndose, en ocasiones, hasta en una parodia de sí mismo.

De esta última percepción, la de autoparodia flagrante, se aprovechó Drake la pasada noche, cuando le tocó presentar los NBA Awards. Como anfitrión de estos premios deportivos, Drake no solo defendió sendos monólogos a los largo de toda la noche, sino que también protagonizó el que sin duda fue el highlight de la velada.

Sí: estamos hablando de Handshake Coaches.

The handshake game is strong with @Drake & Will Ferrell 👊If you're seeing this, it's far from too late. The #NBAAwards are on TNT NOW! pic.twitter.com/yCJYGrC4hX