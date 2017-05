Drake y Céline Dion se conocieron en los Billboard Awards, y el momento fue antológico

Hay cosas que, simplemente ocurren, y el pasado domingo ocurrió una de esas cosas.

Como ya os contamos, Drake ganó 13 galardones en los Billboard Music Awards, una ceremonia en la que actuaron artistas como Nicki Minaj, Miley Cyrus o Céline Dion. ¿Céline Dion? Céline Dion: coincidiendo con el 20 aniversario de Titanic, la cantante interpretó My Heart Will Go On ante el público.

Sumad dos y dos, vamos: ambos son canadienses; ambos tienen canciones de amor bigger-than-life; ambos coincidieron el domingo en el camerino de los Billboard Music Awards. ¿De verdad pensabais que Drake y Céline no iban a dirigirse la palabra en toda la noche?

Quizás esta foto del responsable de Hotline Bling haciéndole una reverencia a Dion os saque de vuestro error.

I’m pretty sure Drake is all of us in these photos, bowing down to angelic queen Céline Dion. pic.twitter.com/0O2miNZxj6