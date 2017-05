Drake hace historia en los Billboard Music Awards superando el récord de Adele

“Toda mi familia está aquí arriba”, decía Drake, desde el escenario, rodeado de cerca de una docena de personas. Allí estaban su padre. Nicki Minaj. Lil Wayne. El canadiense subía a recoger el premio al artista del año, quizás el más importante de todo los que se conceden en los Billboard Music Awards, pero desde luego no el único que Drake se llevó a casa ayer noche.

Además de este galardón, Drake se hizo con el de mejor artista masculino, el Top Billboard 200 Album por su Views, y diez premios más hasta llegar a un total de trece —el canadiense estaba nominado en veintidós categorías. Así, Drake batía un récord: el de artista más premiado en una ceremonia de los Billboard Music Awards.

Drake superaba de esta forma el récord que batió Adele en 2012, cuando llegó a ganar doce premios en la misma ceremonia. Por lo que respecta a esta edición, otros de los artistas premiados han sido Beyoncé y Twenty One Pilots, con cinco galardones cada uno, y The Chainsmokers, con cuatro premios.

De todos los cantantes y grupos nominados esa noche en la categoría de artista del año, solo Drake y The Chainsmokers hicieron acto de presencia —Beyonce, Justin Bieber, Rihanna, Adele, Ariana Grande, the Weeknd, Twenty One Pilots o Shawn Mendes declinaron asistir a la gala. ¿Conocían ya el palmarés y decidieron no presentarse, quizás? Quién sabe.

Las que sí se presentaron fueron Céline Dion y Cher, para interpretar, respectivamente, My heart will go on y Believe —gracias a Billboard por hacernos creer que todavía es 1999. De entre los artistas de menos de setenta años, cabe destacar la explosiva actuación de Minaj, nueve minutos de oro puro, así como la forma en la que Noah Cyrus presentó a su hermana mayor Miley.

“Y ahora, por primera vez en años con pantalones…”.

Tampoco faltó el recuerdo póstumo para el líder de Soundgarden y Audioslave, fallecido la pasada semana. Dan Reynolds, de Imagine Dragons, dijo que Chris Cornell fue un auténtico innovador, un arquitecto musical y un intérprete legendario. “Queremos mostrar nuestros respetos y nuestro amor a la familia de Chris en estos momentos tan difíciles”, declaró Reynolds.