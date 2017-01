La virulenta respuesta de Trump a Meryl Streep: “es una actriz muy sobrevalorada”

La celebración de los Globos de Oro ha dejado un gran sabor de boca a películas como La La Land, que ha batido el récord histórico de número de premios conseguidos. También a series como The Night Manager, que se ha hecho con tres estatuillas.

Pero la mayor protagonista de la gala ha sido Meryl Streep, quien ha enviado varios mensajes a Donald Trump en su discurso como ganadora del Globo de Oro honorífico a su carrera profesional.

En el discurso de la actriz hubo hueco para decir que si Trump echaba a todos los inmigrantes, los estadounidenses solo podrían entretenerse con fútbol americano y artes marciales mixtas, que "no son ningún arte". Pero lo que más llamó la atención fue la siguiente declaración:

"He visto magníficas actuaciones este año. Pero ha habido una en particular que me impactó y me rompió el corazón. No era buena –no había nada de buena en ella–, pero fue efectiva y logró su cometido: hizo reír a la audiencia. Fue el momento en el que el hombre elegido para ocupar el asiento más importante de nuestro país imitó a un reportero con una minusvalía".

En esta cita, Streep se refería a una imitación que hizo Donald Trump de Serge Kovaleski, periodista de The New York Times que sufre una discapacidad física que le inmoviliza el brazo derecho. El presidente de Estados Unidos no ha cambiado un ápice desde que ganara las elecciones y, siguiendo con su estilo característico, ha contestado a la actriz en una serie de tuits que han traído mucha cola:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Ella es una..."

Así, sin pelos en la lengua a la hora de decir que no se merecía el premio recibido, Trump ha comenzado a atacar a la actriz.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Es una lacaya de Hillary, una gran perdedora. Por centésima vez: nunca me he "burlado" de un reportero discapacitado (nunca haría eso), simplemente le mostré rebajándose...".

Finalmente, ha querido cerrar la polémica del periodista con un último tuit aclaratorio:

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

... cuando cambió por completo una historia que había escrito hace 16 años solo para hacerme parecer malo. ¡Solo es otra prueba de la poca honestedad de los medios!

Donald Trump ha querido dejar de lado un hecho pasado que cree que se ha aprovechado para arremeter contra él. Sin embargo, las imágenes del discurso siguen poniendo en duda su versión: