Después del fracaso de la película, 'Assassin's Creed' apuesta por una serie animada

El año pasado se cerró con el enésimo intento fallido de llevar un videojuego a la gran pantalla  .    Assassin’s Creed se había postulado como una película que podía revertir la tendencia y ser un gran éxito tanto de crítica como de taquilla. Pero su 18% en Rotten Tomatoes y su poca recaudación la condenaron al olvido.

Sin embargo, en Ubisoft no se han rendido. Así que, para resarcirse de su bache, acaban de anunciar que Assassin’s Creed tendrá su propia serie de animación. También lo ha confirmado Adi Shankar, el showrunner que se encargará de llevar la serie a la realidad.

El productor ya está acostumbrado a proyectos de este tipo, pues también es el encargado de la serie Castlevania, cuyo estreno se espera en Netflix para el 7 de julio. En su propio Facebook, Shankar se ha mostrado muy emocionado con el anuncio:

“¡Me hace feliz anunciarles que han seleccionado mi próximo proyecto! Jugué al primer 'Assassin’s Creed' el año que me mudé a Los Angeles para cumplir mi sueño. En aquel momento no conocía a nadie de la industria y nunca podría haber imaginado que un día Ubisoft me pediría que tomara el mundo de 'Assassin’s Creed' para crear una historia ambientada en ella como una serie animada. Si alguien te dice que no sigas tu pasión en la vida, está equivocado”.

Después del bache que supuso el filme, Ubisoft ha vuelto a exprimir su franquicia más reconocida. Además de la serie, en el E3 comunicaron por todo lo alto el lanzamiento de un nuevo videojuego para grandes plataformas: Assassin’s Creed: Origins. Y, hace tan solo unos días, anunciaron un juego social para smartphones: Assassin’s Creed Rebellion.

La serie será la tercera incursión que hará Assassin’s Creed en el mundo audiovisual. Aparte del filme, ya realizaron una miniserie en la que explicaban los orígenes de la familia de Ezio Auditore, protagonista de la segunda entrega de la saga. En esta ocasión no sabemos si se basarán en algunos de los personajes ya existentes o si se tratará de una historia completamente original. Pero, si tenemos en cuenta el tono de Castlevania, podemos imaginar que se tratará de un producto dirigido a un público adulto.