Harvey Weinstein es despedido de su propia compañía por sus escándalos de acoso sexual

Imagen vía Getty

El productor Harvey Weinstein, uno de los personajes más conocidos y poderosos de Hollywood, ha sido despedido hoy mismo de la compañía de cine independiente que él mismo fundó. Weinstein enfrenta varias acusaciones por parte de mujeres de abusos sexuales y acoso que al parecer remontan a la década de los 90 y se extienden hasta hoy.

El consejo de administración ha decidido despachar al productor de la junta directiva, dejando al mando a su hermano, Bob Weinstein. Todo esto después de que el New York Times destapara la semana pasada, en un extenso reportaje, la cara oculta de este productor, conocido por impulsar la carrera de Tarantino y películas como El artista o El discurso del rey.

El reportaje constaba de docenas de testimonios antiguos y actuales en el que se denunciaba el comportamiento improcedente del productor en supuestas reuniones de trabajo. Entre las denunciantes se encuentran actrices, modelos y secretarias que trabajaron con él. Las mujeres le acusan, entre otras cosas, de programar reuniones en su habitación de hotel, estando él desnudo y tocamientos y encerronas.

Leer más: Le llaman el “Dios de Hollywood”. Ahora sabemos que lleva décadas siendo un depredador sexual

Durante mucho tiempo Hollywood había logrado controlar estos rumores y pese a que todo el mundo sabía los comportamientos de Weinstein, existía un silencio tácito en torno a su influyente figura. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Ahora todo esto ha estallado. Incluso Donald Trump declaró la semana pasada que “ estas denuncias no le sorprendían para nada”. Algo que resulta bastante irónico viniendo de Trump. Pero que se entiende un poco más si recordamos que Weinstein ha hecho abiertamente campaña para los democrátas recaudando dinero para Clinton y Obama.

Entre algunas de las denunciantes se encuentra la actriz Ashley Judd, conocida por la película “ Frida” o la saga “ Divergente”. Según el rotativo, Weinstein también llegó a firmar acuerdos extrajudiciales para acallar a las víctimas, incluido uno con la actriz Rose McGowan ( Conan el Bárbaro o Machete) a quien pagó 100.000 dólares en 1997.

“La forma en que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho dolor y me disculpo sinceramente por ello. Aunque estoy tratando de mejorar, sé que tengo mucho trabajo por delante”, declaró el productor, hace apenas unos días. El jueves compareció la abogada de Weinstein, Lisa Bloom, y alegó que algunas de estas denuncias eran "falsas" y que se planteaba interponer alguna denuncia al rotativo neoyorkino. Horas después, Bloom renunció a su puesto de trabajo a través de Twitter sin dar más explicaciones.

Inicialmente, Weinstein Company informó que abriría una investigación sobre el productor Harvey Weinstein, pero horas más tarde y a través de un comunicado finalmente han hecho pública la decisión de dejarle fuera de la empresa.