Despiden a una humorista de un periódico por bromear sobre la Biblia

El año 2011, el director Nacho Vigalondo fue cesado de El País, medio en el que colaboraba mediante un blog. ¿El motivo? Twittear: "Ahora que tengo más de cincuenta mil followers y me he tomado cuatro vinos podré decir mi mensaje: ¡El holocausto fue un montaje!".

La humorista y crítica cultural Isa Calderón, como Vigalondo en su momento, ha sido cesada del medio en el que colaboraba, El Español, a raíz de un tweet publicado en su cuenta personal. En él, escribía: “El PP aniquila sistemáticamente las humanidades y yo he hecho un vídeo cagándome en La Biblia”.

“Mi tweet no fue afortunado y soy súper consciente de ello”, cuenta la humorista por teléfono. “Me arrepiento completamente. No pretendía ofender a nadie”.

Si el tweet de Nacho Vigalondo no tenía relación alguna con su blog en El País, el caso de Isa fue diferente: el vídeo con el que decía, mediante un tweet en su cuenta personal, “cagarse” en La Biblia, era una pieza que había realizado para el medio digital El Español.

Mira, una cosa, este es el vídeo semanal de @IsaCalderonPB: "Con la Biblia no fomentaremos la igualdad entre hombres y mujeres" pic.twitter.com/rzhILQl2Tj — El Español (@elespanolcom) 21 de abril de 2017

“El vídeo es absolutamente ingenuo y naif”, considera Calderón sobre la pieza. En ella, la humorista criticaba que el Ministerio de Educación y Cultura de España “aniquilase” la asignatura de Literatura Universal como opción a la nueva revalida que da acceso a la universidad, mientras que la asignatura de religión continúa siendo optativa para los alumnos.

Y no: aunque lo dijera en su tweet, la humorista no “se caga” en La Biblia en ningún momento. De hecho, ni siquiera aparece un ejemplar del libro sagrado —Calderón utiliza una libreta con una cruz dibujada en su lugar.

“En el vídeo solo digo que, en la asignatura de religión, La Biblia no se aborda desde el pensamiento crítico, como sí se hace en la asignatura literatura universal con el resto de libros”, recuerda. “Pero es un vídeo de humor, hecho desde mi tono y mi perspectiva. No me arrepiento de lo que digo, pero sí del tweet que hice; no es mi estilo”, dice, de un mensaje que terminó borrando.

He sido 1inconsciente escribiendo el "tuit".Parezco nueva.No me volverá a ocurrir.Pero +impresentables han sido las consecuencias.Nada más. — Isa Calderón (@IsaCalderonPB) 23 de abril de 2017

Pese a que la humorista borró el mensaje que había desatado la polémica, eso no impidió algo que ya estaba sucediendo antes de hacer click en Eliminar Tweet: una “cacería” con las redes sociales como escenario y ella como presa. ¿Lo peor de todo? No era ninguna novedad. “He recibido insultos con todos y cada uno de los vídeos que he publicado”, me cuenta Calderón.

Si hablaba sobre feminismo, polémica. Si se quejaba de que el Gobierno bajase el IVA a los toros, la danza y el teatro, pero no al cine, polémica. ¿Qué La Bella y la Bestia era en realidad la historia de un secuestro? Sí: polémica.

La reacción que tuvo su último vídeo para El Español, sin embargo, excedió a cualquier feedback de los recibidos anteriormente.

@elespanolcom @IsaCalderonPB Hay que ser muy subnormal para hablar así de la Biblia. Eres una bocazas y una anormal. Haz un video igual del Coran si tienes pelotas. — PCP (@futibola) 21 de abril de 2017

@elespanolcom @IsaCalderonPB Eres gilipollas, @IsaCalderonPB, payasa pq no decís igual del Corán u otra? !sopla poyas! lávate la boca para hablar de la Biblia,asquerosa, — Chiño (@calandria2508) 22 de abril de 2017

@elespanolcom @IsaCalderonPB A esta hija de puta y a este portal lo va a leer su puta madre a partir de ahora — IRRΞ (@LaziaIe) 22 de abril de 2017

@elespanolcom @IsaCalderonPB Con razón se va todo Dios de @elespanolcom pero podeis conseguir algo mejor que la tonta del culo esta, coño. — k98k (@Mr_k98k) 21 de abril de 2017

Este ciber-acoso no solo no terminó, sino que aumentó exponencialmente cuando Pedro J. Ramírez, director de El Español, publicó un tweet en el que decía, sin nombrar directamente a Calderón, que “ofender a los creyentes es autoexcluirse del periódico”.

Sí: hablamos del mismo Pedro J. que, estando al frente de El Mundo, tenía de columnista al incendiario Salvador Sostres —también lo acabaría despidiendo, al calificar Sostres de “normal” el asesinato de una mujer embarazada.

Jactarse en Twitter de utilizar EL ESPAÑOL para ofender a los creyentes es autoexcluirse del periódico. Ese tuit tendrá consecuencias. — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) 22 de abril de 2017

Paradójicamente, el vídeo de Isa Calderón, a las 14:30 PM de hoy, sigue pudiendo reproducirse desde la cuenta de Twitter de El Español. Bajo el mismo, una retahíla de insultos a la humorista que, incide ella, en ningún momento han sido fiscalizados por dicho periódico.

Isa hacía oficial su despido desde una de sus Reviews Fuertecitas, las videocríticas de cine desde perspectiva de género —y confesionalidad pura— que realiza para la plataforma Flooxer. Calderón, en su review de Por 13 Razones, bromeaba con la polémica refiriéndose a sí misma como “mártir de la libertad de expresión”.