Los 7 secretos que esconde el primer tráiler de 'Blade Runner 2049'

Quedan cinco meses para que Blade Runner 2049 llegue a los cines de todo el mundo, pero ya está levantando tanto amor como odio entre su legión de fans. No son pocos quienes creen que es una segunda parte innecesaria que solo busca aprovecharse del éxito de la primera. Sin embargo, tras el estreno de su primer tráiler, la opinión mayoritaria es que va a ser una continuación más que digna:

En los dos minutos revelados ya podemos ver la intención de mantener su esencia original. Harrison Ford vuelve a interpretar a Rick Deckard, pero dejará el papel de protagonista a Ryan Gosling, una especie de versión rejuvenecida de Deckard que descubre un secreto que pone en jaque a la megalópolis donde se desarrolla la trama.

No hemos podido ver mucho del argumento que presentará el filme. Sin embargo, se han presentado muchos detalles a tener en cuenta. Estos son los más significativos:

1. La supremacía de Atari

En el mundo de Blade Runner, Atari está lejos de haber caído en el foso tras pifiarla con el videojuego de E.T. y la consola portátil Lynx. Por el contrario, es esta empresa la que controla el desarrollo tecnológico, por encima de Google, Facebook y otros tantos titanes actuales. Como un homenaje más que significativo, una de las primeras tomas del tráiler revela un enorme cartel en el que aparece el símbolo de la empresa.

2. La fusión con Mad Max

Como destacan en Vox, la mayoría de películas distópicas buscan emular dos tipos de futuros: o el cyberpunk de Blade Runner o el postapocalíptico de Mad Max. Sin embargo, Denis Villeneuve parece haber unido ambas visiones en su nuevo filme. En el tráiler podemos ver tanto la ciudad llena de luces de neón de Ridley Scott como un viaje al desierto dig no de Fury Road. Esta mezcla genera inmediatamente una sensación de novedad.

3. La visita a la fábrica de replicantes

Tomando de referencia la visita que hace Rick Deckard a Tyrell Corporation, el tráiler muestra cómo K (el personaje de Gosling) se adentra en un lugar muy similar. La paleta de colores es prácticamente la misma, aunque en esta ocasión los replicantes aparecen como una galería de maniquíes exóticos.

4. Jared Leto como un mesías amenazador

Al bueno de Leto no le ha sentado muy bien el maquillaje de Escuadrón Suicida, pero el toque zen que le han dado en Blade Runner 2049 vuelve a mostrarle como alguien tan atractivo como amenazador. Y solo necesita unos susurros (y unos ojos que parecen ser un defecto de replicante) para mostrarse como tal.

5. Un nuevo debate sobre la mesa

“Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Shhh, feliz cumpleaños”, dice el personaje de Leto, Wallace, dirigiéndose a un replicante que acaba de crear. Con sus palabras, da a entender que en esta ocasión el argumento girará en torno al desarrollo a costa de las personas y la deshumanización social. Nuevas ideas que tenemos muy en cuenta hoy en día y que actualizan la historia para una nueva generación de espectadores.

6. Ana de Armas como promesa de Hollywood

La aparición de Ana de Armas en el tráiler, quien parece que ejercerá el rol de interés amoroso del protagonista, deja ver que será su gran oportunidad para entrar en Hollywood. La actriz cubana, conocida en España por la serie El Internado, quiere colocarse como una nueva estrella de la industria. Para ello, interpreta a un personaje que aparece tanto en holograma como en carne y hueso. Y que dice unas líneas que abre una nueva clave de la trama:

7. ¿Es K un replicante?

“Siempre te lo he dicho: eres especial”, le dice el personaje de Ana de Armas al de Gosling. Esto da a entender que el protagonista puede no ser un humano normal, sino un replicante. También hay un plano del tráiler que lo pone en cuestión. Gosling abre los ojos y se ven extrañamente reflectantes, una seña de identidad clara de los replicantes. ¿Nos responderá este filme lo que no respondió el primero con Deckard?