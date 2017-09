Inmigración, deportaciones y drama: cada vez hay más series de EEUU protagonizadas por latinos

Maritza de Orange is the New Black

La comunidad latina está ganando peso y protagonismo en las series estadounidenses. A lo largo de este año se han anunciado nuevos proyectos que giran en torno a actores o actrices latinos. Si hasta ahora muchos de ellos ocupaban roles secundarios y hartamente estereotipados (personal de servicio, familias pobres, trabajadoras sexuales), poco a poco el escenario está cambiando para dar paso a una ficción más diversa. Una ficción que no rehúye de la actual tesitura política estadounidense: no es casual que muchos de las nuevas series anunciadas traten el drama de los deportados, los inmigrantes o ‘dreamers’.

Diane Guerrero en Distefano

A principios de este año, se dio a conocer una nueva serie protagonizada por la actriz Diane Guerrero (que encarna a Maritza Ramos en Orange is the new black). La serie Distefano, de los creadores de Cómo conocí a vuestra madre y cuyos derechos ha comprada por la CBS, se centra en la vida de un matrimonio mixto (formado por un italoamericano y una puertorriqueña). La pareja vive en Brooklyn y acaba de tener un bebé. La serie aborda el tema de la inmigración, la influencia de las respectivas familias dentro del matrimonio y los conflictos a la hora de criar al bebé en una nueva y tercera cultura, distinta a la de ambos. La serie formará parte de la programación en la temporada 2017/2018. Aún no hay fecha de estreno del episodio piloto.

Por otro lado, la cadena estadounidense CW está produciendo la serie dramática Casa, centrada en la vida de sis hermanas cuyos padres han sido deportados injustamente a su país. Casa, a manos del productor Greg Berlanti ( Gilmore Girls, Gossip Girl), abordará el conflicto de las deportaciones poniendo el foco en la lucha por la supervivencia de una típica familia numerosa de origen latino que ahora tendrá que apañárselas solas, lejos de sus progenitores.

Jane La Virgen

Con Casa, CW espera poder sumar a la parrilla una nueva serie latina tras el éxito que ha cosechado Jane La Virgen a lo largo de sus tres temporadas. Situada en Miami, la serie trata las peripecias de una joven latina de ascendencia venezolana, trabajadora y religiosa. Jane le prometió a su abuela que conservaría su virginidad, sin embargo es inseminada por error. La serie ha sido muy aclamada desde su estreno. Gina Rodríguez ganó un Globo de Oro a la mejor actriz (2014) y la serie ha sido nominada la mejor serie comedia musical. El estreno de la cuarta temporada está prevista para el 17 de octubre.

La misma Gina Rodríguez, actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña, está a su vez involucrada en dos proyectos que tienen que ver con la comunidad latina y que ella produce. El drama Have Mercy (CBS) se centra en la vida de una doctora latina que no puede ejercer su profesión cuando aterriza en Miami. La doctora mpieza trabajando como asistente de enfermera, pero finalmente acaba poniendo una clínica ilegal en su casa para prestar servicio a su comunidad hispana.

Por su parte, Rodríguez también está detrás de Illegalpara la CW, basada en la vida de Rafael Agustin, un estudiante de 16 años ecuatoriano indocumentado. Por ahora no se conocen más detalles sobre la serie, que estará presumiblemente protagonizada por el propio Rafael, y que fue anunciado en redes sociales tan solo hace una semana.