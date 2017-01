'Dawson' será Diplo en una telecomedia

James Van Der Beek, protagonista de la desaparecida Dawson Crece, dará vida a Diplo en una miniserie de seis capítulos producida por Viceland: What would Diplo do?

Además de protagonizar la serie, James se encarga también de escribirla, producirla, y tomar el timón de la misma como showrunner.

“La serie no se va a tomar a sí misma muy en serio”, asegura Van Der Beek, “pero tampoco va a ser un producto cínico”. No en vano, What would Diplo do? contará con el propio Diplo haciendo las veces de productor ejecutivo.

La serie, que podría definirse como un cruce entre Louie y el mockumentary This is Spinal Tap, estará formada por pasajes del día a día en la vida del productor -colaborador, cabe decir, de cantantes como Justin Bieber, Beyoncé o Shakira.

El germen de What would Diplo do? lo encontramos en Day in the life of Diplo, un vídeo promoción para la gira Mad Decent Block Party Tour, en el que ya vimos a Van Der Beek ponerse en la piel del famoso DJ.

“Es muy loco que Diplo nos deje hacer una serie sobre su vida con un tono entre cómico y ridículo”, añadía James. “No muchos artistas permitirían algo así”.

Spike Jonze, co-presidente de Viceland, dice que las serie no sólo será cómica, sino también emotiva. “Me hace muy feliz poder tener What would Diplo do? en nuestro canal”.

What would Diplo do? no tiene fecha de estreno prevista, pero, de momento, parece ser el primer y único proyecto de ficción producido por Viceland.