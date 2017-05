Daddy Yankee habla del viral de Radiohead “tocando" 'Gasolina' y la prensa le ridiculiza

“Cuando vi el vídeo, fue como: ¡¿Esto es real?!”. La declaración es de Daddy Yankee, la cabecera en el la que se publica es Rolling Stone, y el vídeo al que se refiere el cantante es, bueno; es éste.

Sí, es Thom Yorke de Radiohead ‘cantando’ el hit de 2004 la Gasolina; y no, el vídeo no parece real ni aunque lo mires desde mil putas millas, con dos tapones de corcho tapándote las oídos. El pensamiento de que algo así había ocurrido de verdad, tardó en desaparecer unos segundos; los mismos que tardó Yankee en (click click) hacer play. “A pesar de que no era real, me pareció un gran vídeo”.

El cantante de Puerto Rico, que este año colaboró con Justin Bieber y Luis Fonsi en el tema Despacito, dedicó, además, parte de su entrevista con Rolling Stone a alabar el grupo de Thom Yorke. “Respeto mucho a Radiohead. Son una banda increíble”, dijo el artista de reguetón.

¿Qué hemos aprendido de todo esto? Que a Daddy Yankee quizás le flipe Karma Police tanto como a nosotros, por ejemplo. También, por toda la repercusión que están teniendo sus declaraciones, que existe algo de mala fe en repetir una y otra vez lo de “Daddy Yankee creyó que el vídeo era real”, dando a entender que lo dio por bueno incluso habiéndolo visto entero.

Daddy Yankee no es imbécil, aunque titulares como el de Pitchfork intenten hacernos creer lo contrario.

Que medios como Rolling Stone o Pitchfork quieran acercarse a estilos que les son ajenos, y el reguetón es uno de ellos, solo será una buena noticia cuando dejen de tratar a sus artistas y grupos con la condescendencia paternalista que, como en este caso, están utilizando a toneladas.

No: a ellos no les gusta la Gasolina. Y se nota.