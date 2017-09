Louis C.K. impacta con una película aparentemente inspirada en los abusos de Woody Allen

Imagen vía Getty

El actor, comediante y productor Louis C.K se ha puesto de nuevo a la dirección en la película I Love You, Daddy. El filme, que se rodó en secreto en pocos días y del que hasta ahora no sabíamos absolutamente nada, ha sido presentado en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto que tiene lugar del 7 al 17 de septiembre.

La cinta ha sido rodada en 35mm, blanco y negro y está ambientada en Nueva York. ¿Te suena? Bien: algunos críticos no han dudado en comparar esas similitudes con la icónica historia de amor de Manhattan de Woody Allen.

Fotograma de I love you, Daddy

Pero, espera, claro. Hay más. I Love You, Daddy narra la historia de seducción entre un director veterano, conocido como Leslie (John Malkovich), que intenta ligarse a una chica de 17 años (Chloe Grace Moretz), hija a su vez de un exitoso productor de televisión (Louis CK). Leslie, el director de cine, además, no solo es conocido por sentirse atraído por chicas jóvenes, también giran en torno a él rumores sobre abusos sexuales a menores. ¿Te dice algo el personaje de Leslie? Bueno, sí, supongo que ya sabes.

Entre el reparto también figuran actores y actrices como Helen Hunt, Charlie Day, Rose Byrn, Edie Falco y Pamela Adlon.

Durante el anuncio de esta película, CK —quien, por cierto, ya trabajó con Woody Allen en Blue Jasmine— explicó en la rueda de prensa que tanto él como el guionista, Vernon Chatman, tenían interés en hacer una película sobre “artistas aclamados que son arrastrados por escándalos de abusos”.

"Vernon y yo estábamos hablando de la fascinación de la gente hacia este tipo de historias”, ha explicado C.K durante la proyección. Pero I Love You, Daddy también podría entenderse como una respuesta a las propias polémicas en las que se ha visto involucrado el propio C.K

En mayo de 2015, Louis C. K hizo frente a varias acusaciones de acoso sexual por parte de jóvenes mujeres del mundo de la escena del humor que habían trabajado con él en el pasado. Él ha negado en numerosas ocasiones todas estas acusaciones.

No es la primera vez que Louis C.K dirige una película. Hace más de 16 años, estrenó una parodia del blaxploitation titulada Pootie Tang con la que no acabó demasiado bien con Paramount y que no cosechó demasiado éxito. En los últimos años se ha valido el reconocimiento de la crítica sobre todo por sus monólogos y por la serie Louie (FX), que él mismo dirige y escribe. Louie llegó a estar nominada a dos Globos de Oro y ha ganado varios Emmys como guionista.