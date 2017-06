El mítico anime 'Cowboy Bebop' volverá a la pantalla convertido en serie de acción real

La edad de oro de las series no deja de traer buenas noticias a los seguidores de la cultura popular. Hace unos días nos enterábamos de que el videojuego The Witcher tendría su propia serie. También ha ocurrido lo propio con la novela American Gods y con multitud de cómics como Daredevil o The Flash. Pero ahora es una animación la que vuelve en forma de live-action: Cowboy Bepop.

La serie animada que marcó decenas de infancias y aún más adolescencias durante los años 90 volverá a la pantalla a través del estudio japonés Sunrise Inc, el encargado de realizar la historia original en 1988. A ellos se les sumará la productora Tomorrow Studios, responsable de títulos como Snowpiercer o Aquarius.

En cuanto al guion, correrá a cargo de Chris Yost, escritor de Thor: El Mundo Oscuro y Thor: Ragnarok. Yost también está estrechamente relacionado con el mundo de los cómics, por lo que parece alguien adecuado para una ficción de ciencia ficción como Cowboy Bepop.

Marty Adelstein, portavoz de Tomorrow Studios, ha confirmado la noticia a Deadline:

“Estamos emocionados de trabajar con Sunrise para traer este amado anime a EEUU y al mercado global como una serie de acción real. La versión animada ha resonado ampliamente en las audiencias mundiales. Con la continua y siempre creciente popularidad del anime creemos que la versión de acción real tendrá un increíble impacto en la actualidad”.

Cowboy Bepop narra las aventuras de Spike Spiegel y Jet Black, dos cazarrecompensas que viven en un mundo postapocalíptico situado en 2071. Ambos recorren el espacio cumpliendo varias misiones a bordo de la nave Bepop, siempre acompañados por una estética que mezcla el western con las películas de espías y una banda sonora magistral.

Con tan solo 26 episodios, la serie ya consiguió convertirse en una verdadera obra de culto. Ahora, con mayor presupuesto y más posibilidades de llegar al público masivo, intentarán alcanzar una dimensión mucho mayor.