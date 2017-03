Concursantes de un reality pasan un año aislados sin saber que el programa ya no se emitía

El pasado 18 de julio, Chanel 4 emitió el primer episodio de Eden, un reality show en el que los concursantes se aventuraban a pasar un año entero aislados del mundo en un área recóndita de Escocia, construyendo una nueva comunidad de la nada.

En marzo de 2016, 23 jóvenes se despidieron de la civilización y se lanzaron a vivir esta experiencia. Los diez participantes que resistieron hasta el final deben llevar unos cuantos días pegándose de cabezazos contra la pared.

Anyone remember Eden on Channel 4 last year? Are those poor people still actually living there without Channel 4 actually showing it? — The CustardTV (@LukeCustardtv) 2 de enero de 2017

"¿Alguien recuerda Eden, ese programa que emitió Channel 4 el año pasado? ¿Sigue esa pobre gente todavía viviendo allí sin que Channel 4 esté emitiendo el programa?".

Después de 12 meses malviviendo en la naturaleza, acaban de descubrir que el programa lleva sin emitirse desde el pasado agosto.

En noviembre ya hubo gente que comentaba en Twitter todo lo que estaban perdiéndose estos chicos.

God can you imagine those people on that channel 4 show Eden, who don't know about any of this, or Brexit or anything. Must be nice — Calum G. 🏊 (@LitZippo) 9 de noviembre de 2016

"Dios, podéis imaginar la gente de Eden, ese programa de Channel 4, que no tienen ni idea de nada de esto, ni del Brexit ni nada. Debe estar muy bien".

If anyone is still left in the Channel 4 #Eden programme, someone has to tell them about Trump AND Brexit. — Pete MacLeod (@petemacleod84) 10 de noviembre de 2016

"Si todavía queda alguien en Eden, el programa de Channel 4, alguien debería decirles algo sobre Trump y el Brexit".

Ni Brexit, ni Trump... ellos no se habían enterado de nada de esto. Y, además, las cosas que sí habían imaginado que se encontrarían al acabar su año como supervivientes: fama, entrevistas, ofertas para publicar libros... nada de eso existe. Ya nadie recuerda sus caras, y a todo el mundo le importa un pimiento el programa.

"— Jaja, algunos de estos tipos acaban de salir de la jungla y les acaban de decir que el programa dejó de emitirse hace siete meses. No tiene precio.

— ¿Y tú realmente te crees eso? Probablemente sea todo un montaje para hacer el programa popular...".

Channel 4 ha asegurado que volverán a emitir el programa próximamente, y ya se rumorea que todo esto podría tratarse de una estrategia publicitaria para tratar de generar un interés del público en este relanzamiento del reality.