Esta mexicana explica por qué Ciudad de México nunca será "el nuevo Berlín"

Hace pocos meses la revista VICE publicó un artículo en el que comparaba la Ciudad de México con Berlín porque, según su autor, era un lugar ideal para cobijar a artistas, creativos y diseñadores.

La mexicana Tamara Velasquez, disconforme con las opiniones vertidas en dicho editorial, decidió responder a la publicación con un escrito en Medium en el que explica, punto por punto, por qué la Ciudad de México, ciudad en la que por cierto ha crecido, no se parece en nada a Berlín.

“Este sitio no es una utopía bohemia. La Ciudad de México puede ser increíble, pero también puede ser increíblemente complicada”, empezaba su relato. Tamara defiende que no se puede hacer una valoración —o al menos no una valoración honesta— de la ciudad basándose en los dos o tres barrios de moda: la Condesa, Roma o Polaco. “Pasa que la Ciudad de México es gigante”.

La autora del post alude directamente al problema de la gentrificación de la ciudad: los locales no pueden vivir en según qué zonas porque no pueden pagar el incremento de alquileres. “El coste de vida es equiparable al de Londres o Nueva York, pero esos precios no los pueden costear los habitantes de un país cuya media de graduados universitarios, por ejemplo, no es comparable a la de Europa o el resto de Norte América”.

“Así que esta es la situación: si tú eres un periodista extranjero ganando un salario de primer mundo, puede que estés bien. Para el resto de nosotros, realmente no es fácil (...). La mayor parte de la población en México es pobre".

En su escrito, Tamara también critica los transportes públicos de su ciudad porque si bien “son decentes y asequibles” son “insuficientes” para abastecer a una ciudad habitada por más de 20 millones de personas. Los paros y los metros masificados son el pan de cada día.

Simplemente no es posible comparar la Ciudad de México a Berlín, defiende el artículo, porque en Berlín la mayor parte de personas disfrutan de pensiones, un buen nivel de vida, sistema de salud público de calidad y unos sueldos razonables.

Nada de eso sucede en la Ciudad de México, no al menos en la que describe (y vive) la joven que escribe el post. Tamara reta, además, al periodista de VICE a que salga de sus zonas "favoritas" —o sea, los barrios gentrificados hipsters de mayoría blanca— y se de un paseo por el resto del país.

A ver si así cambia de opinión.

[Vía Medium]