Chris Cornell cerró su último concierto con una canción sobre la muerte, luego se suicidó

Getty Images

“Estaba tirado en el baño, inconsciente y sin vida”. Los agentes de la policía de Detroit llegaban al MGM Grand Detroit Hotel la medianoche del miércoles, alertados por un amigo de Chris Cornell, que en ese momento se encontraba ilocalizable. Cuando los policías consiguieron por fin entrar en la habitación del cantante de Soundgarden, ya era demasiado tarde.

Cornell, ídolo grunge de tan solo 52 años, había muerto.

Horas antes de la tragedia, Cornell y su banda, Soundgarden, daban un concierto en el Detroit's Fox Theater. “Sinceramente, había algo extraño en él esa noche”, contaba en la CNN Joey Mugan, uno de los asistentes al show. “Dejé de pensar en ello, porque el directo estaba siendo genial”. Mugan, que se llevó a casa la hoja con el setlist de canciones, notó que había deferencias entre éste y el reportorio que tocó Soundgarden sobre el escenario.

No estaba, por ejemplo, In my time of Dying.

La canción de Led Zeppelin, de contenido claramente mortuorio (“All I want for you to do is take my body home”), fue el tema con el que Soundgarden se despidieron de su público en Detroit. Horas después, los forenses estaban realizándole una autopsia a Chris Cornell. Según las comprobaciones iniciales, y a la espera de que un informe forense completo, los profesionales determinaron que la causa de la muerte había sido la autoasfixia.

Nadie daba crédito: Chris Cornell se había ahorcado en un hotel de Detroit, tras cerrar un concierto de Soundarden con In my Time of Dying de Led Zeppelin.

Jimmy Page, consternado, le mostraba así sus respetos en un mensaje de Twitter.

RIP Chris CornellIncredibly TalentedIncredibly YoungIncredibly Missed. pic.twitter.com/pKNI4tKiXz — Jimmy Page (@JimmyPage) 18 de mayo de 2017

En el otro espectro, el de las canciones con las que uno no tiene ganas de cortarse las venas, The Promise. Publicada en marzo de 2017, esta canción de Cornell, la última de toda su discografía, mostraba, paradójicamente, las ganas de vivir que tenía el cantante. “A promise to survive / Persevere and thrive / And dare to rise once more / A promise to survive”.

Porque ésa y no otra era la imagen que teníamos de Cornell. “Nadie esperaba que lo hiciese como lo hizo”, llego a decir el líder de Soundgarden sobre el suicidio de Kurt Kobain. “Es un golpe muy duro para su hija y para sus fans, y aunque es una decisión muy personal, desearía que nunca hubiese ocurrido. Creo que si Kurt se hubiese tomado un descanso de seis meses, solo seis meses, todo habría sido completamente diferente”.