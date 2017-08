La actriz Chloe Grace Moretz explica la primera vez que la avergonzaron por su peso

La actriz Chloe Grace Moretz, conocida por su papel en Kick Ass, ha reconocido para una entrevista en la revista Varietyque la primera vez que la avergonzaron por su peso fue a los 15 años, durante un rodaje.

“El tipo, que era mi crush, me dijo que nunca saldría con alguien como yo en la vida real. Y yo le pregunté el porqué. Y él como que me dijo que yo era demasiado gorda para él”, explica. “Fue uno de los únicos actores que me hizo llorar en el set”.

Moretz no ha querido dar el nombre del autor ni entrar en detalles. La actriz solo ha dicho que el hombre, en ese momento, tendría unos 25 años. La actriz ha explicado en la entrevista que, después de ese suceso, se lo contó a su hermano y este se indignó.

“Simplemente te hace darte cuenta de que hay algunas personas malas por ahí y por alguna razón, él sintió la necesidad de decirme eso”.

No es la primera vez que la actriz ha enfrentado una situación de este tipo. Moretz también ha denunciado, que en otro proyecto, otro intérprete masculino inventó mentiras sobre ellas para tratar de menoscabar su reputación a ojos del director.

Por su parte, Moretz también ha aprovechado la entrevista para denunciar el machismo en la industria de Hollywood. “Enfrento este tipo de cosas todos los días. Tienes que aferrarte. Pero ya sabes, que cuando una puerta se cierra, otra se abre”, explica.

Moretz también se mostró crítica a principio de este año con el cartel elegido para la nueva película en la que participa, Blancanieves y los 7 enanitos. El cartel y el tráiler fueron ampliamente rechazados por su componente gordófobo. “Ahora que he revisado el marketing de Red Shoes, estoy igual de horrorizada y enfadada como todas las demás. Esto no fue aprobado por mí o por mi equipo”, tuiteó desde su cuenta personal.

( Vía Variety)