China censura la escena homosexual más sorprendente de 'Alien: Covenant'

Alien: Covenant ha sido definida como la película más " desobediente y punk" de la saga. Aunque la crítica no la ha recibido con los brazos demasiado abiertos, ha mostrado tener una gran capacidad de inventiva. Una capacidad que, sin embargo, no ha podido ser apreciada en China.

Siguiendo la censura habitual de este país, hasta seis minutos del metraje final del filme han sido censurados. Y, de entre todas las escenas eliminadas, se encontraba la más controvertida: un beso entre el personaje de Michael Fassbender y su clon idéntico.

Al tratarse de un clon, no está claro si este beso podía considerarse homosexual. Pero en China son claros con sus normas, así que han decidido retirarlo de la versión final

Algunos espectadores que ya habían escuchado hablar de esta escena se han mostrado decepcionados al salir del cine:

Reading that David and Walter kiss in Alien Covenant? Just saw it in Beijing & saw no such peck. Among the alleged 6 minutes cut for China? pic.twitter.com/ojmTBa7W6N