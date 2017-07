Chester Bennington se suicidó el día del cumpleaños de su añorado amigo Chris Cornell

Getty Images

Ayer, cuando comunicamos el suicidio del cantante de Linkin Park Chester Bennington, hacíamos mención a un detalle que hoy cobra importancia: la cercanía y amistad íntima de éste con Chris Cornell de Soundgarden, para el que cantó Hallelujah durante su funeral, y al que le dedicó una emotiva carta, podría haber influido directamente en suicidio de Bennington.

Cornell, que también se quitó la vida en mayo de este año, ayer habría cumplido 53 años. “El aniversario de alguien fallecido nos recuerda que esa persona ya no está”, explicaba a Mashable Julie Cerel, presidenta de la Asociación Americana de Suicidología. “Eso lo convierte en una efeméride arriesgada para la gente herida y sin esperanzas”.

Bennington, que giró junto a Cornell en la primera década de los 2000, podría haberse sentido incapaz de superar la pérdida de su amigo, decidiendo imitar las maneras de éste para quitarse de en medio. “No puedo imaginarme un mundo en el que tú no habites”, escribía en la carta que le dedicó a Cornell. “Ojalá hayas encontrado la paz, allá dónde estés”.

Desde que se anunció el fallecimiento del cantante de Linkin Park, han sido muchos los activos de la cultura que le han mostrado sus respetos mediante posts y tweets. Chance the Rapper hablaba de “final trágico” para alguien que era, en palabras de Rihanna, “el talento más impresionante que yo haya visto en directo”.

El presentador Jimmy Kimmel dijo tener “el corazón roto”, mientras Killer Mike, Ryan Adams, Garbage o Dwayne Johnson mandaban condolencias a los hijos y al resto de familiares del cantante. Desde Korn, máximos exponentes del nu-metal junto a Linkin Park, Brian Welch llamaba a Chester “viejo amigo”.

Nickelback también se acordaron del cantante, publicando una foto suya junto a una cita de The Messenger que habla por sí sola: “When lifes leaves us blind, love keeps us kind”. Cuando la vida nos ciega, el amor nos mantiene a salvo.

Ojalá Chester también haya encontrado la paz, allá dónde esté.