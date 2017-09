Charlie Hebdo vuelve a liarla sugiriendo que las víctimas del Huracán Harvey son "neonazis"

Charlie Hebdo

Que las portadas de Charlie Hebdo son incorrectas y sardónicas no debería ser noticia: el cometido de un satírico como Charlie Hebdo es, precisamente, la incorrección política y el humor negro. La publicación no solo no ha bajado el dial tras el ataque yihadista que sufrió en 2015 –12 muertos, 11 heridos–, sino que incluso, sabiendo que, tras la matanza, el mundo entero los mira, han decidido hacer de sus ofensas un asunto internacional.

Si la semana pasada dedicaban una portada islamófoba a los atentados de Barcelona, ésta han decidido centrar su atención en el Huracán Harvey. “¡Dios existe! ¡Ha ahogado a todos los nazis de Texas!”, reza la portada. En ella, podemos ver cómo se hunden en el agua brazos en alto de esos supuestos “neonazis”, sus esvásticas y sus cruces de hierro.

Con la ilustración, Charlie Hebdo hacen de repetidor para un clima que, marginal o no, se estaba dando en las redes sociales: algunos twuits de los últimos días defendían que este desastre natural era merecido por ser Texas un estado eminentemente republicano; por vivir en él muchos de los votantes de Trump. Eso, convenientemente deformado por el satírico francés, ha mutado en una portada que celebra la muerte de “neonazis” tras el paso del huracán.

Charlie Hebdo no es que hayan olvidado que el objetivo último del humor es, bueno, que haga gracia –los franceses llevan sin hacer un buen chiste desde, aproximadamente, 1998–, sino que desconocen, por ejemplo, que Houston, uno de los territorios afectados, es la quinta ciudad de Estados Unidos con mayor número de ciudadanos judíos, y con casi dos millones de residentes mexicanos. O que, en Harris County, otra población masacrada por el Harvey, los electores votaron de forma masiva a Hillary Clinton durante las pasadas elecciones.

H ouston tiene un ratio de población blanca de 25.6%, pero a Charlie Hebdo eso ya tal.

De nuevo, el satírico francés no solo corrobora que poner el pie sobre el cuello del débil se ha convertido en su línea editorial, sino que intenta hacerlo desde una posición logística que desactive cualquier crítica hacia ellos: si no te hace gracia la portada, es porque no tienes sentido del humor, porque eres un (pos)censor o porque te son ajenos los códigos de la sátira. Porque ya tal.