Chance The Rapper alquila un cine para que todo el mundo vea 'Get Out' gratis

¿Nunca has salido de ver una película con ganas de comentarla con todo el mundo? Eso es lo que le ha debido ocurrir a Chance the Rapper, ya que, tras ver Get Out, ha comprado todas las entradas de una sala de cine para invitar a sus seguidores.

El rapero fue al estreno de la nueva película de terror de Jordan Peele (Key and Peele) y, al salir del cine, no tardó en compartir lo impresionado que estaba:

DID I NOT TELL YALL #GETOUT WAS INCREDIBLE!! BEST FILM ACROSS ANY GENRE IN AWHILE GO SEE IT TODAY! Cc: @LilRel4 @JordanPeele — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 26 de febrero de 2017

¡No tengo palabras para describir lo increíble que ha sido #GetOut! Es la mejor película de cualquier género que puedes ir a ver hoy.

Lejos de dejarlo en una opinión, Chance corrió a comprar todas las entradas de una sala cercana, de forma que muchos de sus seguidores podrían ir a verla sin pagar nada por ello. Lo anunció, también, a través de su Twitter:

I bought all the tickets to #GetOut at Chatham Theatre on 87th Just pull up with ID and enjoy the movie. — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 26 de febrero de 2017

He comprado todas las entradas para #GetOut del Chatam Theatre de la calle 87. Solo tienes que dar tu identificación en la entrada y disfrutar de la película.

Sin duda, el gesto de Chance le ha hecho sumar puntos más allá de su música. Pero ¿será para tanto la película? Os dejamos con el tráiler para que opinéis por vosotros mismos: