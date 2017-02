Por qué el ganador del Grammy al mejor disco de rap prefiere regalar su música

Aunque Adele se erigió, sobre papel, como la gran vencedora de los Grammy 2017, seguida de una Beyoncé que proporcionó, con su directo, el momento más icónico de la gala, el que realmente hizo historia en la edición 59 de los Grammy fue Chance The Rapper, un rapero de Chicago de tan solo 23 años.

Chance the Rapper, que se llevó el premio al mejor disco de rap, no solo logró imponerse con ello a intocables del género como Kanye West ( The Life of Pablo), Drake ( Views) o DJ Khaled ( Major Key), sino que lo hizo con un álbum ( Coloring Book) cien por cien independiente, liberado directamente en internet, y sin edición física de ningún tipo.

El de Chicago también se llevó los galardones a mejor artista revelación y mejor grabación de hip hop por el tema No problem. Sin embargo, el auténtico hito lo marcó, por un lado, al conseguir que un trabajo distribuido gratuitamente en internet y alejado de los grandes sellos discográficos estuviese entre los nominados; por el otro, claro, al pasar de nominado a ganador, poniendo así la primera piedra para que artistas completamente independientes puedan competir —y, más aun, ganar— contra aquellos protegidos por las majors.

“Este premio va por todos los artistas indies”, clamaba Chance al recoger su galardón por Coloring Book, un disco de rap con influencias góspel con el que ya ha hecho historia. Las bases de los Grammy, en este concreto, empezaron a ser más laxas el pasado año, permitiendo nominar a aquellos discos que únicamente podían consumirse mediante plataformas como Spotify o Apple Music.

Pero, ¿por qué Chance the Rapper, encontrándose en la posición en la que se encuentra, opta por seguir manteniéndose independiente? “Tras grabar mi segunda mixtape y ponerla a disposición de todo el mundo en internet”, responde el rapero, “mi plan era firmar con alguna compañía. Tras reunirme con tres de los grandes sellos, sin embargo, caí en la cuenta que mi mayor baza era ofrecer mi trabajo a la gente sin límite alguno”, dice, un artista cuya música se puede descargar mediante pago, pero también escucharse en streaming, de forma gratuita.

“El dinero lo saco de los conciertos y del merchandising”, termina. “Creo honestamente que, si te esfuerzas a la hora de hacer tu trabajo, no necesitas seguir los cauces habituales”.