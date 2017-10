Imagen vía Getty

La modelo y actriz Cara Delevigne también fue acosada sexualmente por el productor Harvey Weinstein. Delevigne lo ha explicado en un reciente post de Instagram sumándose así a la larga lista de mujeres que han denunciado comportamientos inapropiados por parte de Weinstein y que remontan a la década de los 90. El New York Times destapó este escándalo hace apenas unas semanas y desde entonces ya son muchas las actrices y modelos que han roto su silencio para contar sus turbadores encuentros.

Rose McGowan, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow son las últimas celebrities que han dado un paso al frente para contar sus episodios de abusos.

En el post de Delevigne, la actriz explica cómo conoció a Weinstein hace unos años y cómo este empezó a hacerles preguntas sexuales invasivas e inapropiadas. Según las palabras de Delevigne, Weinstein le sugirió que si mantenía relaciones con mujeres en el entorno de Hollywood ello supondría un problema para su carrera.

La actriz también ha relatado otro encuentro con él en la habitación de un hotel, donde el productor trató de persuadiarla para que hiciera un trío con otra mujer. En un primer momento, Delevigne se negó a subir a la habitación alegando que tenía que “esperar a un taxi”, pero un asistente de Weinstein le insistió en que subiera.

Ya en la habitación, Delevigne se encontró con otra mujer y eso en un principio la tranquilizó. "Cuando llegué me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en la habitación, lo que me hizo sentir que estaba a salvo, pero entonces nos pidió que nos besáramos y ella empezó a avanzar en esa dirección", relató.

Delevigne, explica, empezó en ese momento a cantar solo para tratar de normalizar la situación. “ Estaba nerviosa y asustada. Empecé a cantar porque creía que eso haría mejor la situación, más profesional, como un casting”. Finalmente, Delevigne consiguió salir, aunque antes de irse Weinstein le bloqueó el paso y trató de besarla en la boca. En su post de Instagram, la actriz reconoce que si no había dicho nada antes era porque se llegó a sentir culpable y no quería afectar a la familia de Weinstein, que es padre de dos hijos. Con su denuncia pública, Delevigne anima a las mujeres a no callar más y a no “avergonzarse”.

“Cuanto más hablemos de esto, menos poder le damos a los abusadores”.

Esta misma semana se ha filtrado una grabación en la que se escucha a Weinstein intentando persuadir a la modelo Ambra Battilana Gutierrez para que entre en su habitación.