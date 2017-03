Cara Delevigne y Jaden Smith, juntos en un drama romántico adolescente

Como en su momento hiciese The Fault in Our Stars, la adaptación a la gran pantalla de Life in a year explorará el choque entre el amor adolescente y las enfermedades terminales. ¿Qué quién son los protagonistas? Nada más y nada menos que Clara Delevigne y Jaden Smith.

Life in a year está protagonizada por un chico de 17 años (Smith) que, tras conocer que a su pareja (Delevigne) le queda solo un año de vida, intenta condensar el futuro que ya no van a poder pasar juntos en doce meses de intensas experiencias.

Delevigne, la estrella de Paper Town, se encuentra también preparando una película con el director francés Luc Besson: Valerian and the City of a Thousand Planets. Smith, por su parte y tras el bache en su carrera que supuso After Earth, encara la segunda temporada de The Get Down, a estrenarse en Netflix el 7 de abril.

Life in a year estará dirigida por el esloveno Mitja Okorn, con un rodaje que dará comienzo en Toronto esta misma primavera. La película cuenta con la producción de Overbook, la compañía de la que es dueño el padre de Jaden, Will Smith.