Cancelan el evento "Gaming Ladies" tras el acoso machista hacia los organizadores

Desde hace menos de 24 horas, internet se ha llenado de comentarios de este tipo:

Hostia una conferencia en la que te van a enseñar a jugar janna y mercy tengo curiosidad a ver si hacen stream https://t.co/xm7Tz2Pcmb — Víctor ✘ ✘ (@Vimael97) 27 de junio de 2017

¿El motivo de tantas ofensas machistas? El evento Gaming Ladies, la primera celebración exclusiva para que mujeres gamers puedan conocerse, unirse y compartir sus experiencias en una industria cuyo machismo es rampante. En un principio, iba a celebrarse el próximo mes de julio en Barcelona. Pero, tras el acoso recibido en redes sociales hacia su organizadora, Marina Amores, y hacia la empresa promotora, King, han decidido cancelar el evento.

“La orden ha venido desde fuera de King Barcelona. No han podido seguir dándome apoyo en el evento tras este tipo de presiones. No preveían que nada de esto fuera a tener tanta acogida, tanto buena por parte de las chicas (ya había más de 80 apuntadas, cuando hubiera sido un éxito que vinieran 30) como mala por el acoso sufrido en redes sociales. Me parece lógico que hayan tenido que dejar de ofrecerme su espacio”, explica la organizadora.

Sin embargo, esta no es la primera edición de Gaming Ladies que iba a celebrarse. El pasado año, Amores ya organizó una primera reunión entre jugadoras, pero el miedo que tenía a lo que ha pasado en esta o casión provocó que solo lo moviera de forma privada:

“Por miedo, la primera edición la moví por entornos privados. Pero, al no querer hacerlo público, tuvo una repercusión nula. Solo estuvimos ocho chicas, lo que fue una pena porque compartimos un montón de ideas y fue un debate muy interesante. Vi que para el evento era necesario pasar por este sacrificio, ya que así llegaríamos al mayor número de chicas posible. Pero me apena, porque he visto a muchos hombres que trabajan en este sector quejándose e increpándome”.

Uno de los hombres que cita es Juan Linares, redactor de Area Jugones (el portal especializado en videojuegos del diario Sport). Tras decir que Marina Amores tiene “pensamientos nazis del s.II”, borró su tuit:

Anda, el redactor de Areajugones que me llama nazi borra el tuit. Vengo a solucionarlo. pic.twitter.com/IvT7rT7xAp — Blissy🌸 (@blissy) 27 de junio de 2017

“Lo que me ha dicho [Linares] es totalmente desafortunado. Y no es el único, también me había ocurrido con un trabajador de IGN que ha borrado su tuit. Me parece importante señalar que hay gente con voz, que escribe en medios sobre videojuegos, pensando así. ¿Cómo no van a ser hostiles contra nosotras, si hay gente que piensa de esta forma, es capaz de increparte y tiene un nombre en el sector?”, se plantea la organizadora.

Aparte de los líderes de opinión que han evidenciado por qué es uno de los sectores más reaccionarios de la industria cultural, el mayor problema ha llegado cuando el evento ha comenzado a moverse en portales como Menéame o Forocoches.

La imagen que me han pasado por correo habla por sí sola. pic.twitter.com/Z29tMG5LjA — Blissy🌸 (@blissy) 27 de junio de 2017

“Tengo fichadas más de 40 páginas que se han escrito en Forocoches intentando boicotear el evento. Además, me han informado de que han propiciado el acoso contra mí, poniendo mi perfil de Twitter y animando a la gente a que viniera a insultarme”.

Algo similar ocurrió con el MaricCon, un evento para gamers LGTBI que sufrió múltiples acosos (sobre todo hacia sus organizadores de Gaymer.es) procedentes de usuarios de Forocoches y otros entornos hostiles de internet.

Pero, en cuanto al Gaming Ladies, todo lo ocurrido no ha hecho más que evidenciar lo necesario que es este evento:

“Estoy cansada de ir a eventos y ver que las ponencias siempre están presididas por hombres. Si hay alguna mujer, suele ser anecdótica. En primer lugar, quería organizar un evento en el que nosotras fuéramos las protagonistas, porque también he visto que a las mujeres ponentes se les interrumpe mucho más, se menosprecian sus testimonios y se invalidan sus experiencias. Además, es algo muy común que se nos tache de exageradas, por lo que así crearíamos un espacio seguro en el que poder expresarnos con total tranquilidad”.

A colación de todo esto de Gaming Ladies me apetece compartir una cosa, o bueno, muchas cosas. Allá va: pic.twitter.com/8KFhU1HFCw — Freyja (@Z_Windrunner) 27 de junio de 2017

Por otra parte, Amores también destaca la necesidad de que las mujeres que trabajan con videojuegos se hagan un hueco en el mundo laboral. Algo que puede mejorarse a través del contacto entre ellas y de recomendarse unas a otras. Además, al no existir referentes claros, “otro de los objetivos es crear modelos, sobre todo para las estudiantes que están pensando en entrar al mundo de los videojuegos”.

Ante la necesidad de una mayor pedagogía por parte del público masculino, en Femdevs, organización en la que participa Amores y que busca dar espacio y visibilidad a mujeres profesionales, estudiantes o interesadas en el desarrollo de videojuegos, han publicado un artículo en el que destacan los motivos por los que son necesarios los espacios no-mixtos.

Entre otros puntos, destacan que “la igualdad es una consecuencia del éxito del feminismo, no un sinónimo. Actuar como si ya hubiese igualdad no consigue que la alcancemos”. Y que “a veces lo que necesitamos es cuidarnos, encontrarnos en un entorno que no sea hostil, que no cuestione y ponga bajo la lupa cada una de las cosas que decimos”.

Los Señores™ y el evento. pic.twitter.com/76KiUpIJwr — Pablo Ortega پابلو (@tom_mahawk) 27 de junio de 2017

Lejos de rendirse, la periodista creadora de los documentales Mujeres+Videojuegos y Hombres+Videojuegos, está buscando una alternativa para poder celebrar el evento en una fecha similar a la que se tenía previsto: el 27 de julio. De momento, ha conseguido varios contactos que le ofrecen ofrecerles un espacio en Barcelona y Madrid. Sea donde sea, Amores lo tiene claro:

“No van a ganar esta batalla”.