El documental que explora el lado más íntimo y oscuro de Whitney Houston

El documental Can I Be Me, que explora la faceta más trágica e íntima de Whitney Houston, se estrena hoy en el marco del Festival de Cine Tribeca. El estreno del documental coincide con el cuarto aniversario de la muerte de la cantante a los 42 años de edad.

Codirigido por los documentalistas Nick Broomfield ( Kurt & Courtney) y Rudi Dolezal ( Freddie Mercury, The Untold Story), esta cinta combina escenas de sus conciertos con testimonios que formaron parte del círculo interno de la estrella como el guardaespaldas, músicos de su equipo, peluqueros o promotores.

Este film no es sólo una biografía de Whitney Houston, sino que también ahonda en una profunda reflexión en torno a cómo se forjó este icono pop siendo una artista negra, combatiendo estereotipos de género y de raza en los años 80 y 90 en América.

Whitney Houston vía Wikipedia

“Se han hecho muchas cosas sobre Whitney, pero si las miras, son casi siempre la misma historia”, asegura uno de los directores, Broomfield, al portal EW. “A mí lo que me obsesionó fue que era una artista mestiza. El don de Clive Davis [productor de Houston] fue crear un producto para las adolescentes blancas que eventualmento puedo allanar el camino para otras artistas como Beyoncé...”, aseguró.

El documental también describe la intensa relación con Robyn Crawford, con quien mantuvo una larga relación lésbica, y cómo la separación entre ambas pudo ser un factor importante en el declive de la artista.

“Houston también tenía un enorme carga financiera”, explica Broomfield en una entrevista para el The Guardian. Y esa es, de hecho, otro de los episodios que refleja el documental.

“Allí fue donde se perdió todo su dinero. La gente dice que lo gastó en drogas, pero es imposible gastar toda esa cantidad de dinero en drogas. Ella mantenía a su familia y a sus amigos: les compraba coches, casas y pagaba su educación”.

Can I Be Me celebra el talento de la estrella, pero sobre todo intenta explicar las diferentes etapas de su vida desde la intimidad y los “bordes” de las personas que trataron con ella y con sus múltiples crisis y depresiones.

“Queremos que entiendas su vida, pero desde su punto de vista: lo irónico de todo es que ella era mucho más interesante y maravillosa que la imagen que se creó a su alrededor”.